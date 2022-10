Szef Xboxa właśnie pokazał nam nową konsolę?

Phil Spencer to szef Xboxa, który czasami lubi podjudzać graczy. Na swoim koncie ma kilka filmów i zdjęć, na których zdarzało mu się ukryć gdzieś niezapowiedziany jeszcze sprzęt. Czasami wychodziło to dopiero po czasie, gdy dane urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane. Na najnowszej fotce, opublikowanej na Twitterze, być może możemy po raz pierwszy oglądać nową konsolę Xbox.

Phil Spencer opublikował zdjęcie swojej półki, na której znajdują się liczne gadżety, figurki czy też urządzenia, w tym najnowsza konsola Logitech G Cloud. Na pierwszy rzut oka nie ma na nim nic podejrzanego. Jednak przyjrzyjcie się najwyższej półce. Początkowo wydaje się, że stoi tam Xbox Series S. Rzecz w tym, że biała obudowa jest za mała. Wystarczy porównać ją do umieszczonego zaraz obok kontrolera. Sam mam w domu Xbox Series S i zapewniam Was, że konsola — chociaż mała — jest jednak sporo większa.

