Microsoft ujawnił, ile zarabia na Xbox Game Pass

Xbox Game Pass to bardzo mocno karta w talii Microsoftu. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. Ale ile zysków przynosi? Właśnie się dowiedzieliśmy.

Xbox Game Pass to usługa, którą zachwycają się niemal wszyscy. W ramach miesięcznego abonamentu daje ona dostęp do mnóstwa gier, w tym wielu już w dniu premiery (czego nie ma Sony). Nie jest tajemnicą, że na całym świecie korzysta z niej miliony graczy. Ale czy przy wysokich kosztach przekłada się to na zysk?

Ile zarabia Xbox Game Pass?

Aktualnie trwa urzędnicza i papierkowa robota z zatwierdzeniem przejęcia Activion Blizzard przez Microsoft. Na razie zgody wydały tylko Arabia Saudyjska oraz Brazylia. Wciąż brakuje opinii Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, które — nie ma co ukrywać — mają najważniejszy głos w tej sprawie.

Przy okazji Microsoft musiał dostarczyć wiele dokumentów, które teraz częściowo trafiły do Internetu. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, ile firma z Redmond zarabia na Xbox Game Pass. W 2021 roku usługa przyniosła 2,9 mld dolarów przychodu. W tym samym czasie cały dział Xbox osiągnął wynik niecałych 16,3 mld dolarów, więc Game Pass odpowiada za zaledwie 18 proc. przychodów Microsoftu z branży gier.

Co ważne, liczby te pochodzą tylko z konsol i nie biorą pod uwagę PC-tów, więc rzeczywiste przychody z Xbox Game Pass są wyższe. No i pamiętacie też, że przychody to nie to samo, co zyski. Nie wiemy, ile utrzymanie usługi, w tym wszystkie umowy z wydawcami, kosztują Microsoft. Raczej trudno oczekiwać, aby firma z Redmond wychodziła na minus, ale nie można tego wykluczyć.

