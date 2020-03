Donald Trump naciska by TSMC produkował układy w USA

Po raz kolejny w mobilnym świecie chce namieszać sam Donald Trump. Amerykański prezydent naciska na największego producenta układów na świecie, by ten produkował najlepsze układy właśnie na terenie USA.

Tajwański TSMC ogłosił niedawno, ze jest gotowy do produkcji układów wykonanych w litografii 5 nm. Będą o wiele wydajniejsze od poprzednich generacji. To jednak nie koniec planów producenta, w 2022-2023 do produkcji mają wejść układy 2 lub 3 nm. Jednocześnie TSMC jest największym producentem układów na świecie. Z jego usług korzystają tacy giganci jak Huawei, Apple, a nawet Qualcomm i MediaTek.

Szczególnie Amerykanów boli Huawei. Ofensywa przeciwko chińskiej firmie skończyła się o wiele gorzej niż USA by chciało. Nie dosyć, że Huawei wyprzedził Apple'a, to jeszcze z powodzeniem rozwija swój własny ekosystem i uniezależnia się od amerykańskich dostawców. Amerykanie sugerowali już zmuszenie TSMC do zakończenia współpracy z Huaweiem, teraz natomiast chcą wybudowania fabryki w USA. Tam miałyby powstawać najmocniejsze układy. Oczywiście władze USA chcą odpowiednio zachęcić firmę z Republiki Chińskiej.

Ale jest też inny powód działań Donalda Trumpa. Otóż ma on naciskać by decyzja została ogłoszona przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA... Wewnątrz TSMC jest sporo głosów niechętnych pomysłowi, jednak Huawei już rozpoczął przygotowania by samodzielnie produkować swoje Kiriny.

