TSMC jest gotowy do produkcji układów 5 nm

TSMC ogłasza, że jest już gotowy na produkcję układów w technologii 5 nm. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami produkcja masowa ruszy w kwietniu.

Wcześniej tajwański producent zapowiadał, że produkcja ruszy w połowie roku. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami będzie to już kwiecień, a największym nabywcą układów 5 nm będzie Apple. Będzie to też drugi raz, kiedy podczas produkcji wykorzystany zostanie proces EUV (Extreme ultraviolet lithography) – mniej skomplikowany i znacznie tańszy od wykorzystującego lasery z fluorkiem argonu. Pierwszy raz metodę tę zastosowano przy zeszłorocznej produkcji układów 7 nm.

W porównaniu do układów wyprodukowanych w procesie litograficznym 7 nm, te 5 nm będą 15% wydajniejsze i będą miały o 1,8 większe zagęszczenie tranzystorów. TSMC ocenia, że najnowsze układy będą odpowiadać za 10% przychodów firmy. Jednocześnie upowszechni się proces 7 nm, a to oznacza, że coraz częściej to właśnie takie układy będziemy widzieć w smartfonach z niższych półek cenowych.

Źródło tekstu: gsmarena