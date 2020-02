USA chcą by TSMC przestał produkować układy dla Huaweia

Amerykanie wpadli na kolejny pomysł jak zrobić na złość Huaweiowi. Tym razem chcą wymóc na tajwańskim TSMC by ten przestał produkować układy na użytek firmy z Chin kontynentalnych.

Ofensywa Amerykanów przeciw Huaweiowi nie idzie tak dobrze, jak Waszyngton sobie to zaplanował. Nie dosyć, że Huawei ostatecznie wyprzedził już Apple'a jako drugi największy producent sprzętu, to po początkowym szoku, chińska firma szybo zaczęła sobie radzić z niedogodnościami. Poszczególne amerykańskie podzespoły zastąpiono np. europejskimi, a usługi Google zastępowane są przez analogiczne usługi Huawei. Można powiedzieć, ze Huawei stał się o wiele bardziej innowacyjny dzięki sankcjom USA.

Amerykanie jednak nie ustają. Najnowszy pomysł to administracyjne zmuszenie TSMC do końca produkcji układów Kirin. Jak, skoro TSMC jest z Tajwanu, a nie USA? Okazuje się, ze fabryki TSMC używają niektórych amerykańskich części. Część administracji prezydenckiej nie jest jednak przekonana - wskazują oni, że po początkowych kłopotach Huawei będzie sam w stanie to produkować i w ten sposób Chiny staną się jeszcze bardziej innowacyjne.

Zobacz Apple i TSMC w połowie roku zaczną produkcję procesorów 5 nm

Zobacz Honor V30 i V30 Pro pojawią się w Europie z Huawei Mobile Services

Źródło tekstu: reuters, wł