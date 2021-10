Nieznany numer 503200240. Podejrzane pytania do Polaków. Tłumaczymy

Dzwoni numer +48503200240, podnosisz słuchawkę i po kilku sekundach wstępu słyszysz potencjalnie podejrzane pytanie, np. o bank. Spokojnie, to akurat nie jest oszustwo.

503200240 - kto dzwoni?

Numer 503200240 należy do agencji badawczej Kantar Polska S.A., która zajmuje się m.in. badaniem opinii publicznej na zlecenie mediów i innych przedsiębiorstw. Ankieterzy mogą zadawać najrozmaitsze pytania konsumenckie, w tym o bank lub operatora sieci komórkowej, nigdy jednak nie wymagają ujawniania danych postrzeganych Nieznany numer 503200240. Wypytują o bank, ale Ci nie zaszkodząza wrażliwe. Mówiąc obrazowo, jeśli zapytają na przykład o finanse, to tylko w kontekście wykorzystywanych produktów czy firm, a nie o numer konta.

Ustawa o prawie telekomunikacyjnym w art. 172 mówi co prawda, że telemarketing wymaga uprzedniej zgody abonenta, ale Kantar nie przedstawia żadnej oferty handlowej, a co za tym idzie tej zasadzie nie podlega. Niemniej nie zmienia to faktu, że jeśli czujesz się połączeniami agencji nękany(a) możesz, powołując się na RODO, zażądać usunięcia swoich danych z bazy.

Czy warto odebrać?

To tak naprawdę zależy od Ciebie. Chcesz wziąć udział w badaniu lub nie. Masz czas, aby chwilę powisieć na słuchawce lub nie.Trzeba tylko pamiętać, by w takich sytuacjach zawsze zachowywać podstawowe zasady ostrożności. Słowem, nie mówić zbyt wiele, bo ewentualni oszuści tylko na to czekają.

Uwaga na sztuczki socjotechniczne

O ile krzywdy nie zrobi Ci ujawnienie, w jakim banku masz konto, o tyle już w detale jak numer klienta wchodzić nie należy. Kantar takiego pytania nie zada, jednak oszust pod zmienionym Caller ID, figurujący na ekranie jako numer agencji, zapewne to zrobi. Idąc tym tropem, trzeba wystrzegać się wszelkich sztuczek socjotechnicznych. Przestępcy rzadko dzisiaj pytają wprost o PESEL, częściej o datę urodzenia i 5 ostatnich cyfr PESEL celem weryfikacji. A wychodzi na to samo.

Nie czując się pewnie w takich rozmowach, nie warto kusić losu. Powyższy numer Kantar można bez sentymentów zablokować i po sprawie. No chyba, że lubisz badania ankietowe. Wtedy droga wolna, choć, jak zostało wspomniane, w dzisiejszych czasach udział w nich zawsze wymaga wzmożonej czujności.

