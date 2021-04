ShotByMi Photography Challenge – konkurs na najlepsze zdjęcia zrobione smartfonami Xiaomi

Xiaomi po raz trzeci organizuje konkurs fotograficzny ShotByMi Photography Challenge. Fani marki mają okazję, by wyszaleć się kreatywnie, a przy okazji wygrać cenne nagrody.

ShotByMi Photography Challenge to organizowany przez Xiaomi coroczny konkurs fotografii mobilnej, którego celem promowanie kreatywności i technologii. Wydarzenie zostało po raz pierwszy uruchomione w 2019 roku, by rok później urosnąć do ponad 81 tysięcy zgłoszeń z ponad 170 krajów i regionów.

Zobacz: Flash Sale w Xiaomi: Poco F3 będzie tańszy o 200 zł

Zobacz: Ruszył Xiaomi Mi Fan Festival. Jakie okazje w Polsce?

W tym roku motyw przewodni konkursu brzmi „Your Vision, Your Story”. Przewidziane są niezależne ścieżki tematyczne, każda potrwa dwa miesiące. Pierwsza to „Colorful Life”, gdzie uczestnicy mogą przesyłać zdjęcia odzwierciedlające temat koloru i życia, bez ograniczeń co do gatunku pracy.

Jury wybierze najlepsze prace z każdej ścieżki, a ich autorzy otrzymają nagrody, w tym nagrodę główną w postaci 5000 dolarów oraz najnowszego smartfonu Xiaomi.

Xiaomi zachęca Mi Fanów do wzięcia udziału w ocenie i wybraniu prac. Zakwalifikowane fotografie będą wyświetlane na stronie ShotByMi, a użytkownicy mogą głosować raz na każdą pracę. W każdej kategorii najbardziej lubiane zdjęcie i najbardziej lubiane wideo zdobędą dla swoich twórców nagrody-niespodzianki z produktami Xiaomi. Wszyscy zwycięzcy pierwszej ścieżki zostaną ogłoszeni 18 czerwca 2021 roku.

ShotByMi Awards jest wspierany przez wiele innych firm, w tym marki profesjonalnego sprzętu fotograficznego Manfrotto i Joby oraz społeczność fotografów online 500px.

Zobacz: Takie zdjęcia robi telefon za 1200 zł

Zobacz: Konkurs Huawei Next-Image 2020 rozstrzygnięty. Wśród nagrodzonych czterech Polaków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Xiaomi