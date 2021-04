Ruszył Xiaomi Mi Fan Festival. Jakie okazje w Polsce?

Dziś ruszył Mi Fan Festival, organizowany przez Xiaomi dla swoich fanów, także w Polsce. Przez najbliższe dni sympatycy marki będą mogli skorzystać ze specjalnych okazji i promocji. Można już kupić limitowaną wersję Redmi Note10 Pro, a producent zapowiada kolejne okazje ze zniżkami nawet 50%.

Limitowaną wersję Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Edition producent zapowiadał już w zeszłym tygodniu, a od dziś telefon można także dostać w Polsce. W oficjalnym, internetowym sklepie Xiaomi oferowany jest zestaw smartfon Redmi Note 10 Pro 8/128 GB MFF Special Edition w specjalnym kolorze Gradient Bronze ze słuchawkami oraz koszulką Mi Fan Festival. Telefon poza nietypową obudową ma pudełko z kosmicznym motywem, a do tego można dostać podstawkę pod smartfon. Całość wyceniona została na 1 499 zł.

Limitowaną podstawkę MFF można też otrzymać z innymi smartfonami, a poza tym Xiaomi proponuje m.in. promocyjny zestaw łączący smartfon Xiaomi Mi 10T ze słuchawkami Mi TWS Earbuds 2 za 1799 zł (200 zł taniej), Redmi 9 za 449 zł (200 zł taniej) czy Redmi Note 9 za 649 zł (250 zł taniej).

Korzystając z ofert przygotowanych na Mi Fan Festival można również kupić taniej smartwache i opaski Xiaomi, do tego słuchawki, hulajnogi, oczyszczacze powietrza, odkurzacze, routery, telewizory i inne urządzenia marki. Ceny obniżone zostały o kwoty od 20 do 300 zł, chociaż w jednym przypadku producent kusi obniżką aż o 4 639 zł – dotyczy to zestawu projektor 4K Xiaomi Mi Laser Projector 150" z ekranem Mi Laser Projector Light Resistant Screen 100" – całość jest do kupienia za 9 959 zł.

To jeszcze nie wszystkie okazje, jakie przygotowało Xiaomi dla swoich fanów. Jeszcze dzisiaj Xiaomi Polska ma ogłosić w swoich mediach społecznościowych kolejne promocje ze zniżkami sięgającymi nawet 50%. Następne zostaną ujawnione 8, 9, 10 i 12 kwietnia. Oferty z okazji Xiaomi Mi Fan Festivalu obowiązują do 15 kwietnia. Można je znaleźć na mi-store.pl.

