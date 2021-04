Xiaomi pracuje nad Redmi 20X. Oto jego wygląd, podstawowe parametry oraz cena

Redmi 20X to kolejny smartfon 5G, nad którym pracuje firma Xiaomi. W sieci pojawił się plakat pokazujący, jak to urządzenie będzie wyglądać, a przy okazji ujawniający jego kluczowe specyfikacje oraz cenę.

Redmi 20X to kolejny niedrogi smartfon 5G firmy Xiaomi, który trafi na rynek. Urządzenie, jak wynika z materiałów, które zostały opublikowane w Internecie, ma wyświetlacz 90 Hz z zaokrąglonymi rogami, w którego górnej części wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Na pokładzie znajdzie się też główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 48 Mpix. Jeśli chodzi o pamięć, to plakat (poniżej) sugeruje, że jedną z dostępnych konfiguracji będzie 4/128 GB, kosztująca w Chinach 999 juanów (594 zł). Będzie to zatem jeden z najtańszych telefonów 5G w Państwie Środka.

Wygląd i specyfikacja nadchodzącego smartfonu sugerują, że może to być przemianowany Redmi Note 10 5G, którego światowa premiera odbyła się w marcu tego roku.

Źródło zdjęć: GizmoChina

Źródło tekstu: GizmoChina