Vivo Nex 5 w drugiej połowie roku

Vivo ledwo co zaprezentował swój kolejny smartfon, a już pora pisać o następnym. Vivo Nex 5 pojawi się jednak dopiero w drugiej połowie roku.

Vivo to jeden z sześciu największych producentów smartfonów. Piątym miejscem regularnie wymienia się on z siostrzanym Oppo, a na siódmej pozycji znajduje się kolejny członek rodzeństwa, czyli Realme. Ostatnio chińska firma zajęta była pracami nad kolejnymi urządzeniami z serii Vivo X60, które zresztą powoli opuszczają Chiny. Vivo ma też jednak swoją wysoce eksperymentalną serię. Chodzi tu o Vivo Nex. W zeszłym roku najpierw Vivo zaprezentował testowy Vivo Apex z wodospadowym wyświetlaczem oraz aparatem przednim zintegrowanym z wyświetlaczem. W końcu do sprzedaży wszedł jednak Vivo Nex 3S 5G, który co prawda miał taki wyświetlacz, ale nie miał takiego aparatu. Teraz dowiadujemy się, że kolejna odsłona serii Nex pojawi się w drugiej połowie 2021.

Czego możemy się spodziewać? Cóż, przecieki niestety nie są kompletne i zdarzają się różne sygnały. Wyświetlacz Vivo Nex 5 powinien mieć przekątną 6,78 cala, aparat przedni będzie z kolei miał 32 Mpix. Z przodu możemy się spodziewać sensora Samsunga 50 Mpix. Vivo bardzo zresztą chętnie współpracuje z Samsungiem, jest na przykład wiernym klientem układów Exynos. Akumulator ma mieć pojemność 4500 mAh, jednak nie wiadomo jakiego spodziewać się ładowania. Jedne przecieki mówią o 120 W w przypadku ładowania przewodowego, inne wspominają o 66 W w tym samym przypadku.

Źródło tekstu: weibo via gsmarena, wł