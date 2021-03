Vivo prezentuje model Vivo Y30G

W liczącej trzy telefony rodzinie Vivo Y30 pojawił się nowy smartfon. Tym razem jest to model Vivo Y30G.

Vivo to jeden z czterech producentów należących do armii koncernu BBK Electronics. Jest to jednocześnie najbardziej ostrożna i niezależna z tych firm. W porównaniu do Oppo, OnePlusa i Realme, to Vivo widzimy na Starym Kontynencie stosunkowo najrzadziej. Kolejny smartfon firmy oczywiście pojawił się w Chinach i tradycyjnie nie wiadomo czy i kiedy telefon pojawi się w Europie. Vivo rzadko kiedy informuje o tym od razu. Nowe urządzenie to Vivo Y30G i jest to czwarty model z tej rodziny. Nowy smartfon ma wyświetlacz LCD o przekątnej 6,51 cala i układ MediaTek Helio P65.

Z tyłu urządzenia znajdują się dwa sensory aparatu głównego 13 Mpix + 2 Mpix. Z przodu jest pojedynczy sensor 8 Mpix. W kwestii pamięci dostępna jest jedna konfiguracja - z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Przy użyciu karty pamięci można jednak mieć do 1 TB przestrzeni an dane. Telefon ma też jacka 3,5 mm oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Naładujemy go przy użyciu dość wiekowego już USB typu Micro. W Państwie Środka model ten kosztować będzie 1499 juanów, czyli około 906 złotych.

Źródło tekstu: gsmarena, wł