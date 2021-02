Vivo wchodzi do kolejnych krajów w Europie

Chiński Vivo coraz śmielej wchodzi do Europy. W tym roku producent pojawi się w sześciu kolejnych państwach.

Vivo i Oppo długo były dla europejskiego klienta czymś bardzo tajemniczym - jedni z największych producentów na świecie, a jednak nieobecni w Europie. Obaj producenci są jedną rodziną, należą bowiem do BBK Electronics. Jako pierwszy na Starym Kontynencie pojawił się z tego grona OnePlus, potem opory przełamał też Oppo. Vivo zawsze był jednak najbardziej niezależną i jednocześnie ostrożną firmą w swojej rodzinie. Producent długo przygotowywał się do wejścia do Europy. Jako pierwsza była Rosja, a dopiero w zeszłym roku Vivo wszedł do Polski, Francji, Niemczech, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

W tym roku Chińczycy chcą wejść na sześć kolejnych rynków. W pierwszej kolejności produkty Vivo będą mogli kupić Czesi oraz Rumuni. W czerwcu Vivo planuje natomiast wejść do Serbii oraz Austrii. Vivo obiecuje, że do Europy trafią przy okazji modele z serii Vivo X60. Nie wiemy jednak, czy wszystkie trzy. Do tej pory Vivo zaprezentował smartfony X60, X60 Pro i X60 Pro+. Vivo jest też oficjalnym partnerem UEFA, możliwe zatem, że z większą ekspansją w Europie firma poczeka do Mistrzostw Europy. To w końcu idealna okazja do promocji.

