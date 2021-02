Vivo też chce mieć składany smartfon

Do grona producentów mających w swojej ofercie składany smartfon chce dołączyć chiński Vivo. Firma zastrzegła już nawet swój projekt.

Obecnie na rynku składanych smartfonów jest jeden niekwestionowany władca, który ma grubo ponad 70% rynku i jest to koreański Samsung. Za resztę odpowiadają takie firmy jak zależna od Lenovo Motorola oraz Huawei. Coraz częściej słyszymy jednak, że kolejni producenci chcą dołączyć do walki o ten segment. Regularnie pojawia się w takich informacjach Xiaomi, a ostatnio dołączył do niego Apple. Swój projekt smartfonu składanego nie dwa, ale trzy razy pokazał też bliźniak Vivo, czyli Oppo. Możemy go zresztą zobaczyć na okładkowym zdjęciu. Koreański LG mówi już nawet nie o składanym smartfonie, ale nawet rozwijanym.

Teraz natomiast swój projekt urządzenia zastrzegł chiński Vivo. Smartfon miałby się odginać nie do wewnątrz, ale do zewnątrz. Wyświetlacz byłby rozłożony zatem również na tylny panel. Chińczycy myślą też o pięciu sensorach aparatu głównego, które miałyby być ułożone w kształt litery X. Niestety, samo zastrzeżenie projektu nie znaczy, że takie urządzenie się pojawi. To jednak znak, że Vivo właśnie o tym myśli.

