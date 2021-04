Popularny odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 wraca do sprzedaży i to w promocji

Odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 momentalnie wyprzedał się chwilę po tym, jak trafił do sprzedaży, przez co wiele osób nie było w stanie go kupić. Teraz wraca do sprzedaży i to w promocji.

Prosta i szybka wymiana akumulatora

Nie od dzisiaj wiadomo, że odkurzanie to czynność, która wymaga dużych ilości energii. Dlatego wiele odkurzaczy bezprzewodowych nie jest w stanie działać dłużej, niż 20-30 minut. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 wyposażony jest w akumulator o pojemności aż 7250 mAh, który zapewnia aż 60 minut pracy. Jakby tego było mało, akumulator można łatwo i szybko wymienić i dzięki temu podwoić czas działania z dala od ładowarki.

Szczotka w kształcie litery V

W większości odkurzaczy włosy plączą się wokół rolki, co blokuje przepływ powietrza i zmniejsza siłę ssania. Jedynym rozwiązaniem jest ręcznie ich usunięcie. Dlatego Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 wyposażony jest w specjalną szczotkę w kształcie litery "V", która nie tylko zmniejsza ryzyko zaplątania włosów, ale dodatkowo ułatwia ich usuwanie.

Duże rolki to mniej wysiłku

Główna szczotka w odkurzaczu wyposażona jest w dwie dodatkowe rolki, które ułatwiają przesuwanie urządzenia, także na dywanach. To szczególnie ważne w przypadku osób młodszych lub drobnych, dla których operowanie bezprzewodowym odkurzaczem może być uciążliwe. Dwie dodatkowe rolki zmniejszają opór i poprawiają balans modelu G9. Właśnie dlatego tak łatwo używać go na dywanie.

Skuteczna filtracja

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 wyposażony jest w system separacji cząsteczek pyłu oraz wielostopniową filtrację, aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu powietrza. Kluczowy jest obrotowy silnik, który wytwarza wir oraz siłę odśrodkową, dzięki której cząsteczki pyłu są oddzielane od powietrza. Poza tym wielostopniowy system filtracji pochłania aż 99,97 procent cząsteczek o rozmiarze zaledwie 0,3 μm.

Jednym przyciskiem opróżnij zbiornik na kurz

Ostatnią rzeczą, którą chcemy robić po odkurzaniu, jest opróżnianie zbiornika na kurz. W niektórych modelach pojemnik nie jest odłączany albo powoduje zabrudzenie wszystkiego dookoła. W Xiaomi Mu Vacuum Cleaner G9 zbiornik na zanieczyszczenia możesz opróżnić za pomocą jednego przycisku, co znacząco ułatwia cały proces.

Poza tym Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 wyposażony jest w szybki silnik, który kręci się z prędkością 100 tys. obrotów na minutę, co zapewnia wysoką moc ssania na poziomie 1200 AW. Dzięki temu odkurzacz z łatwością zbiera nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Dużą zaletą jest też ładowarka, która pozwala na ładowanie jednocześnie dwóch akumulatorów, co finalnie przekłada się na dłuższy czas pracy. Warto wspomnieć też o różnych szczotkach oraz filtrach, które można myć pod wodą.

Promocja

Xiaomi MI Vacuum Cleaner G9 dostępny będzie w promocji w dniach od 6 do 9 kwietniach w cenie 191,99 dolarów (normalna cena to 209,99 dolarów). Dodatkowo można wykorzystać 5-dolarowy kupon (zdobędzie go TUTAJ) oraz kod 0406G9 (8 dol.), dzięki którym finalna cena spada do 178,99 dolarów. Oprócz tego każdy, kto kupi w tym czasie odkurzacz, otrzyma szczoteczkę elektryczną Oclean. Poza tym 10 losowych osób dostanie darmową przesyłkę, 50 losowych osób dostanie kamerkę samochodową DDPAI N3 za darmo, a 50 najwyższych zamówień kamerę DDPAI mini3.

Źródło tekstu: Xiaomi