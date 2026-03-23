Światłowód Vectry przyspiesza. Operator zdobył miliardy na inwestycje

Miliardy na nowe światłowody

Grupa Vectra zawarła długoterminowe umowy z konsorcjum sześciu banków. Łączna kwota pozyskanego finansowania wynosi 3 miliardy złotych. W skład pakietu wchodzi kredyt odnawialny oraz inwestycyjny. Całość opiera się wyłącznie na zadłużeniu. Taka struktura ma zminimalizować koszty kapitału. Jednocześnie zabezpiecza to zdolności inwestycyjne operatora na najbliższe lata.

To jedna z największych tego typu umów w historii firmy, co pokazuje rosnące znaczenie Vectry na polskim rynku. Branża telekomunikacyjna szybko się zmienia i stawia przed spółkami nowe wyzwania. Zbudowanie elastycznej struktury finansowej jest odpowiedzią na te potrzeby. Pozwoli to dopasować model działania do dużej skali biznesu.

Przez 35 lat zainwestowaliśmy blisko 6 mld zł w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Dziś wykonujemy kolejny krok, pozwalający między innymi konsekwentnie wzmacniać sieć w kierunku pełnego światłowodu. Nowoczesna i bezpieczna łączność to nie tylko fundament naszego biznesu, ale element codziennego życia milionów Polek i Polaków. Infrastruktura telekomunikacyjna — obok dróg, kolei czy energetyki — pozostaje jednym z kluczowych filarów zrównoważonego rozwoju i cyfrowego bezpieczeństwa kraju. skomentował Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej Vectra SA

Rozwój usług i możliwe przejęcia

Dwie równoległe linie kredytowe dają firmie duże możliwości operacyjne. Vectra zamierza kontynuować swoją wieloletnią strategię, która obejmuje usługi hurtowe oraz ofertę dla biznesu. Operator chce oczywiście dostarczać usługi także dla klientów indywidualnych. Pozyskane środki trafią na rozbudowę infrastruktury. Planowana jest też ekspansja w segmentach B2B i B2C. Grupa bierze również pod uwagę przejęcia innych podmiotów w przyszłości.

Podpisanie umów umacnia pozycję Vectry wśród operatorów infrastrukturalnych w Polsce. Znaczenie sieci tej firmy dla całego rynku jest duże. Korzystają z niej między innymi Play, T-Mobile oraz Polkomtel.

Vectra to jeden z nielicznych polskich operatorów, który konsekwentnie buduje infrastrukturę w skali ogólnokrajowej — i właśnie ta skala przekonała rynek. Trzy miliardy złotych, sześć banków, czysta struktura dłużna: to solidny fundament pod dalsze działania Grupy. Szczególną wartością tej struktury jest połączenie kredytu odnawialnego i inwestycyjnego w jednym pakiecie, co gwarantuje elastyczność operacyjną, jak i długoterminową pewność finansowania. powiedział Anna Romaniuk, Dyrektor w mInvestment Banking SA

Pieniądze dla Vectry wyłożyło konsorcjum złożone z sześciu instytucji. W tym gronie znalazły się Pekao SA, Santander Bank, BNP Paribas, PKO BP, BGK oraz mBank.

Światłowód dla klientów domowych

Rozbudowa sieci przenosi się bezpośrednio na ofertę dla użytkowników. Klienci indywidualni mogą obecnie wybrać jedną z kilku opcji prędkości Internetu, od 300 Mb/s do 1 Gb/s. Dla najbardziej wymagających przygotowano wariant oznaczony jako 10G. Zapewnia on symetryczną przepustowość na poziomie aż 8300 Mb/s.

Abonenci mają do wyboru umowy na 23 miesiące lub warianty bez okresu zobowiązania. W opcji elastycznej najtańszy Internet 300 Mb/s kosztuje 49,99 zł miesięcznie przez pierwsze pół roku. Wersja 600 Mb/s z nowoczesnym standardem Wi-Fi 6 to wydatek 59,99 zł miesięcznie w początkowym okresie. Najszybsze standardowe łącze 1 Gb/s wyceniono na 89,99 zł miesięcznie. Powyższe kwoty uwzględniają już rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe.