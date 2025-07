Urzędy w Polsce pożegnają papier. Od 2028 tylko cyfrowe dokumenty

EZD RP to nie jest system „dla centrali”. To system dla ludzi. Dla urzędników w gminach, starostwach, urzędach wojewódzkich, ministerstwach. Dla obywatelek i obywateli, którzy chcą załatwiać sprawy szybko, prosto i bez stresu. To konkretny krok w stronę państwa, które nie tylko ma cyfrowe narzędzia, ale potrafi je używać, z korzyścią dla ludzi

– wyjaśniał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.