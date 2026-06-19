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UOKiK ostrzega Polaków. Tego nie możesz robić w sklepie

Jesteś w sklepie i chciałbyś dokładniej obejrzeć produkt przed zakupem? UOKiK ostrzega, że tego pod żadnym pozorem nie możesz zrobić.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:05
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UOKiK ostrzega Polaków. Tego nie możesz robić w sklepie
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Czasami, będąc w sklepie, może nas kusić wizja dokładniejszego sprawdzenia przedmiotu, który chcielibyśmy kupić. Niektórzy posuwają się wręcz do otwierania zabezpieczonych opakowań. UOKiK ostrzega, że to błąd.

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UOKiK przestrzega

Czy można otworzyć produkt przed jego zakupem? Stanowisko w tej sprawie zajął UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odpowiedź jest jednoznaczna - nie można.

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Odpowiedź brzmi: nie. Dopóki nie zapłacisz za produkt, jest on własnością sklepu. Nie możesz otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zapytaj o zgodę lub poproś o pomoc pracownika sklepu.

ostrzega UOKiK.

Warto pamiętać, że wiele sklepów pozwala zapoznać się z cechami produktu przed zakupem. W sklepach z elektroniką mamy przecież wystawkę z najpopularniejszymi modelami, dzięki czemu można dokładnie obejrzeć laptop czy lodówkę. Z kolei w drogeriach są testery perfum i różnych kosmetyków.

Masz prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, aby go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny.

dodaje UOKiK.
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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: UOKiK