UOKiK ostrzega Polaków. Tego nie możesz robić w sklepie

Czasami, będąc w sklepie, może nas kusić wizja dokładniejszego sprawdzenia przedmiotu, który chcielibyśmy kupić. Niektórzy posuwają się wręcz do otwierania zabezpieczonych opakowań. UOKiK ostrzega, że to błąd.

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UOKiK przestrzega

Czy można otworzyć produkt przed jego zakupem? Stanowisko w tej sprawie zajął UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odpowiedź jest jednoznaczna - nie można.

Odpowiedź brzmi: nie. Dopóki nie zapłacisz za produkt, jest on własnością sklepu. Nie możesz otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcesz dokładnie obejrzeć produkt, zapytaj o zgodę lub poproś o pomoc pracownika sklepu. ostrzega UOKiK.

Warto pamiętać, że wiele sklepów pozwala zapoznać się z cechami produktu przed zakupem. W sklepach z elektroniką mamy przecież wystawkę z najpopularniejszymi modelami, dzięki czemu można dokładnie obejrzeć laptop czy lodówkę. Z kolei w drogeriach są testery perfum i różnych kosmetyków.