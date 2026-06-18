Internet z kosmosu przyspiesza. Starlink rośnie tam, gdzie światłowód nie dociera

Starlink wyraźnie przyspieszył

W ciągu roku usługa SpaceX zanotowała duży skok wydajności w Europie. Średnia prędkość pobierania wzrosła z około 114 Mb/s do ponad 165 Mb/s, czyli o blisko połowę. Poprawa objęła niemal wszystkie analizowane kraje. W tle stoją inwestycje w satelity i infrastrukturę naziemną – pod koniec 2025 roku sieć liczyła już ponad 9 tys. aktywnych jednostek.

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Najlepsze wyniki osiągnięto między innymi na Łotwie, w Grecji i Chorwacji. W Polsce również widać duży postęp rok do roku. Wyjątkiem pozostaje Bułgaria, gdzie przy wysokim zainteresowaniu prędkości spadły – to sygnał, że lokalne przeciążenia nadal mogą być problemem.

Tam, gdzie kończy się światłowód

Dane jasno pokazują, że Starlink nie konkuruje bezpośrednio z najlepszymi sieciami kablowymi czy światłowodowymi. Jego siła leży gdzie indziej – w miejscach trudnych do pokrycia: na wyspach, w górach, na terenach wiejskich czy w rozproszonej zabudowie.

Dobrym przykładem jest Grecja. Tam satelitarny Internet osiąga znacznie wyższe prędkości niż średnia krajowa dla sieci stacjonarnych, co wynika z uwarunkowań geograficznych. Podobnie na Łotwie, gdzie Starlink wyraźnie przewyższa lokalną średnią.

Z kolei Irlandia i Wielka Brytania pokazują inny scenariusz. Tam Starlink pełni rolę uzupełniającą, trafiając do miejsc czekających na światłowód albo działa jako zapasowe łącze na wypadek awarii.

Tradycyjne sieci nadal mają przewagę

Mimo wzrostów Starlink nie jest uniwersalnym zamiennikiem dla Internetu stacjonarnego. W większości krajów sieci naziemne oferują niższe opóźnienia i lepsze prędkości wysyłania danych. To kluczowe na przykład dla graczy czy pracy zdalnej.

W państwach z rozwiniętą infrastrukturą, jak Holandia, Dania czy Rumunia, zainteresowanie Starlinkiem jest marginalne. W Rumunii to szczególnie widoczne, bo dzięki intensywnej rozbudowie światłowodu użytkownicy mają dostęp do bardzo szybkiego i taniego Internetu.

Satelity to już nie tylko Starlink

Rynek zaczyna się rozszerzać. Oprócz SpaceX swoje rozwiązania rozwijają między innymi Eutelsat OneWeb oraz Amazon. Europa pracuje też nad własnym systemem IRIS, który ma zapewnić niezależność i bezpieczeństwo łączności.