Musk gra va banque w AI. SpaceX przejmuje Cursor za 60 mld dolarów

Nowy rozdział dla SpaceX oraz xAI

Po głośnym debiucie giełdowym, SpaceX nie zwalnia tempa. Firma, która niedawno połączyła się z xAI, ogłosiła przejęcie Cursora w ramach transakcji all-stock. Finalizacja planowana jest na trzeci kwartał 2026 roku.

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Cursor stanie się częścią większego ekosystemu Elona Muska. W jednym miejscu znajdą się technologie kosmiczne i sztuczna inteligencja. To wyraźny sygnał, że SpaceX chce grać pierwsze skrzypce także poza branżą kosmiczną.

Cursor, rozwijany przez Anysphere z San Francisco, zasłynął dzięki koncepcji "vibe coding". Programista skupia się na pomyśle, a AI zajmuje się pisaniem kodu. Takie podejście przyciągnęło rzesze doświadczonych developerów. Teraz Cursor zyska dostęp do infrastruktury xAI, w tym superkomputera Colossus w Memphis. Pozwoli to rozwijać modele bez wsparcia zewnętrznych dostawców.

Ratunek dla xAI i walka z gigantami

Zakup Cursora to także próba odbudowy xAI. Ostatnie miesiące były trudne. Problemy z rozwiązaniem Grok i odejście wszystkich współzałożycieli mocno zachwiały projektem.

Musk zapowiadał budowę od podstaw i wygląda na to, że Cursor będzie kluczowym elementem tej strategii. Jednocześnie SpaceX zyskuje narzędzia do rywalizacji z firmami OpenAI i Anthropic w segmencie narzędzi programistycznych.

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