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Musk gra va banque w AI. SpaceX przejmuje Cursor za 60 mld dolarów

Elon Musk wykonuje jeden z najodważniejszych ruchów ostatnich lat. SpaceX sięga po popularny startup AI Cursor za astronomiczne 60 miliardów dolarów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:05
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Musk gra va banque w AI. SpaceX przejmuje Cursor za 60 mld dolarów
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Nowy rozdział dla SpaceX oraz xAI

Po głośnym debiucie giełdowym, SpaceX nie zwalnia tempa. Firma, która niedawno połączyła się z xAI, ogłosiła przejęcie Cursora w ramach transakcji all-stock. Finalizacja planowana jest na trzeci kwartał 2026 roku.

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Cursor stanie się częścią większego ekosystemu Elona Muska. W jednym miejscu znajdą się technologie kosmiczne i sztuczna inteligencja. To wyraźny sygnał, że SpaceX chce grać pierwsze skrzypce także poza branżą kosmiczną.

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Cursor, rozwijany przez Anysphere z San Francisco, zasłynął dzięki koncepcji "vibe coding". Programista skupia się na pomyśle, a AI zajmuje się pisaniem kodu. Takie podejście przyciągnęło rzesze doświadczonych developerów. Teraz Cursor zyska dostęp do infrastruktury xAI, w tym superkomputera Colossus w Memphis. Pozwoli to rozwijać modele bez wsparcia zewnętrznych dostawców.

Ratunek dla xAI i walka z gigantami

Zakup Cursora to także próba odbudowy xAI. Ostatnie miesiące były trudne. Problemy z rozwiązaniem Grok i odejście wszystkich współzałożycieli mocno zachwiały projektem.

Musk gra va banque w AI. SpaceX przejmuje Cursor za 60 mld dolarów

Musk zapowiadał budowę od podstaw i wygląda na to, że Cursor będzie kluczowym elementem tej strategii. Jednocześnie SpaceX zyskuje narzędzia do rywalizacji z firmami OpenAI i Anthropic w segmencie narzędzi programistycznych.

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Wall Street kupuje tę wizję

Rynek reaguje entuzjastycznie. Po debiucie giełdowym akcje SpaceX wzrosły o 20%, a po ogłoszeniu przejęcia Cursora dołożyły kolejne 12%. Kapitalizacja spółki SpaceX na moment przekroczyła 2,9 biliona dolarów, wyprzedzając Microsoft. Mimo pewnych wątpliwości analityków inwestorzy wyraźnie wierzą w kierunek obrany przez Muska.

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telepolis
Cursor SpaceX sztuczna inteligencja elon musk xAI AI dla deweloperów
Źródła zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Headlines