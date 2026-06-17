Musk gra va banque w AI. SpaceX przejmuje Cursor za 60 mld dolarów
Elon Musk wykonuje jeden z najodważniejszych ruchów ostatnich lat. SpaceX sięga po popularny startup AI Cursor za astronomiczne 60 miliardów dolarów.
Nowy rozdział dla SpaceX oraz xAI
Po głośnym debiucie giełdowym, SpaceX nie zwalnia tempa. Firma, która niedawno połączyła się z xAI, ogłosiła przejęcie Cursora w ramach transakcji all-stock. Finalizacja planowana jest na trzeci kwartał 2026 roku.
Cursor stanie się częścią większego ekosystemu Elona Muska. W jednym miejscu znajdą się technologie kosmiczne i sztuczna inteligencja. To wyraźny sygnał, że SpaceX chce grać pierwsze skrzypce także poza branżą kosmiczną.
Cursor, rozwijany przez Anysphere z San Francisco, zasłynął dzięki koncepcji "vibe coding". Programista skupia się na pomyśle, a AI zajmuje się pisaniem kodu. Takie podejście przyciągnęło rzesze doświadczonych developerów. Teraz Cursor zyska dostęp do infrastruktury xAI, w tym superkomputera Colossus w Memphis. Pozwoli to rozwijać modele bez wsparcia zewnętrznych dostawców.
Ratunek dla xAI i walka z gigantami
Zakup Cursora to także próba odbudowy xAI. Ostatnie miesiące były trudne. Problemy z rozwiązaniem Grok i odejście wszystkich współzałożycieli mocno zachwiały projektem.
Musk zapowiadał budowę od podstaw i wygląda na to, że Cursor będzie kluczowym elementem tej strategii. Jednocześnie SpaceX zyskuje narzędzia do rywalizacji z firmami OpenAI i Anthropic w segmencie narzędzi programistycznych.
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Wall Street kupuje tę wizję
Rynek reaguje entuzjastycznie. Po debiucie giełdowym akcje SpaceX wzrosły o 20%, a po ogłoszeniu przejęcia Cursora dołożyły kolejne 12%. Kapitalizacja spółki SpaceX na moment przekroczyła 2,9 biliona dolarów, wyprzedzając Microsoft. Mimo pewnych wątpliwości analityków inwestorzy wyraźnie wierzą w kierunek obrany przez Muska.