Sprzęt

Smartwatche wracają do gry. Apple i Huawei napędzają globalny wzrost

Rynek smartwatchy znów rośnie, choć bez spektakularnych skoków. Najnowsze dane pokazują, że klienci coraz chętniej sięgają po droższe modele z funkcjami zdrowotnymi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:00
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Smartwatche wracają do gry. Apple i Huawei napędzają globalny wzrost
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Niewielki wzrost, ale wyraźne trendy

Według danych Counterpoint Research, globalne dostawy smartwatchy wzrosły w I kwartale 2026 roku o 4% rok do roku. To wynik lepszy niż w słabszym 2024 roku, ale wciąż daleki od boomu sprzed kilku lat. Rynek napędzają głównie dwa czynniki: rozwój segmentu premium oraz rosnące znaczenie funkcji zdrowotnych.

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Coraz więcej użytkowników rezygnuje z prostych modeli na rzecz bardziej zaawansowanych urządzeń. Liczą się już nie tylko powiadomienia czy aktywność fizyczna, ale też analiza snu, serca czy ogólnego samopoczucia.

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Apple liderem, ale nie wszędzie

Największym graczem pozostaje Apple, który zgarnął 23% udziału w rynku. Firma zawdzięcza to odświeżonej ofercie i rozszerzeniu funkcji zdrowotnych. Dużą rolę odegrał też tańszy model SE 3, który przyciągnął nowych użytkowników. Najwięcej urządzeń Apple'a trafia do Ameryki Północnej, ale najszybciej rośnie sprzedaż w Europie i Chinach. To pokazuje, że marka skutecznie wychodzi poza swój dotychczasowy bastion.

Największe tempo wzrostu odnotowano w Chinachaż 15% rok do roku. Rynek ten napędza głównie Huawei, który odpowiada za około 40% dostaw. Za nim plasują się Imoo i Xiaomi. Sukces firmy Huawei to efekt szerokiej oferty, integracji z własnym ekosystemem oraz rozbudowanych funkcji zdrowotnych, takich jak monitoring snu, analiza arytmii czy wsparcie dla dobrostanu psychicznego. Dodatkowym impulsem są rządowe dopłaty do elektroniki oraz rosnąca popularność lokalnych marek.

Smartwatche wracają do gry. Apple i Huawei napędzają globalny wzrost

Smartwatche drożeją

Średnia cena smartwatchy wzrosła przez rok o 6%. To bezpośredni efekt wprowadzania nowych technologii – lepszych sensorów, funkcji AI oraz bardziej zaawansowanych systemów monitorowania zdrowia. Wzrost cen napędzają też rynki rozwijające się, jak Indie, gdzie użytkownicy przesiadają się z najprostszych modeli na bardziej zaawansowane urządzenia.

Po spowolnieniu w 2024 roku rynek odbił w 2025 dzięki nowym technologiom. Wśród nich pojawiły się między innymi łączność satelitarna, 5G czy dokładniejsze wykrywanie problemów zdrowotnych, takich jak bezdech senny czy nadciśnienie.

Smartwatche wracają do gry. Apple i Huawei napędzają globalny wzrost

Nie wszystko jednak wygląda idealnie. Problemy z dostępnością pamięci oraz ogólna sytuacja gospodarcza mogą lekko ograniczyć tempo wzrostu w 2026 roku. Mimo to segment smartwatchy pozostaje w lepszej kondycji niż inne kategorie elektroniki, głównie dzięki wyższym marżom.

Prognozy zakładają, że do 2030 roku rynek będzie rósł średnio o około 3% rocznie. To stabilny, choć już nie dynamiczny rozwój.

Zegarki Apple Watch
Zegarki Huawei Watch
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telepolis
#Apple huawei samsung xiaomi Imoo rynek smartwatchy TOP5 1q2026 Counter Research
Źródła zdjęć: Hadrian / Shutterstock.com, Counterpoint Research, Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Counterpoint Research