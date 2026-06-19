Aplikacje

Innych aplikacji nie zainstalujesz. Google zapowiada zmiany

Google nie rezygnuje ze swoich planów. Już niedługo wprowadzi szczegółową weryfikację aplikacji i deweloperów. Innych nie da się zainstalować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:30
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Innych aplikacji nie zainstalujesz. Google zapowiada zmiany
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Google opublikował aktualizację dotyczącą planów wprowadzenia weryfikacji wszystkich aplikacji na Androida, włącznie z ich deweloperami. Wiemy, kiedy mechanizm wejdzie w życie.

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Weryfikacja aplikacji na Androida

Pierwsze zmiany wejdą w życie już w tym miesiącu, czyli w czerwcu. Google zainstaluje na większości urządzeń z Androidem nowych mechanizm weryfikacji, który będzie używany w późniejszym czasie, gdy system zacznie obowiązywać.

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Następnie w lipcu uruchomione zostaną nowe konta deweloperskie dla studentów, hobbystów i uczniów. Z kolei w sierpniu Google planuje włączyć nowy system instalowania aplikacji niezweryfikowanych deweloperów. Ma on za zadanie chronić nieświadomych użytkowników, a jednocześnie pozwoli zaawansowanym osobom na sidelowadowanie aplikacji od niezweryfikowanych twórców.

Kolejny etap rozpocznie się we wrześniu. W tym miesiącu cały system zweryfikowanych aplikacji zacznie obowiązywać w Brazylii, Indonezji, Singapurze i Tajlandii. Użytkownicy w tych krajach jako pierwsi dowiedzą się, jak działa mechanizm i zostanie im znacząco utrudniona możliwość instalowania niezweryfikowanych aplikacji.

Po zebraniu wszystkich informacji i opinii od partnerów w 2027 roku (i później) weryfikacja aplikacji oraz deweloperów zostanie wprowadzona globalnie.

Dodatkowo Google poinformował, z jakich sklepów aplikacje i deweloperzy będą weryfikowani. To:

  • Google (Google Play)
  • Honor (HONOR App Market)
  • OPlus (OPPO App Market)
  • Samsung (Galaxy Store)
  • Transsion (Palm Store)
  • vivo (V-Appstore)
  • Xiaomi (GetApps)
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telepolis
Android Google weryfikacja deweloperów aplikacji weryfikacja aplikacji
Źródła zdjęć: valiantsin suprunovich / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google