Innych aplikacji nie zainstalujesz. Google zapowiada zmiany
Google nie rezygnuje ze swoich planów. Już niedługo wprowadzi szczegółową weryfikację aplikacji i deweloperów. Innych nie da się zainstalować.
Google opublikował aktualizację dotyczącą planów wprowadzenia weryfikacji wszystkich aplikacji na Androida, włącznie z ich deweloperami. Wiemy, kiedy mechanizm wejdzie w życie.
Weryfikacja aplikacji na Androida
Pierwsze zmiany wejdą w życie już w tym miesiącu, czyli w czerwcu. Google zainstaluje na większości urządzeń z Androidem nowych mechanizm weryfikacji, który będzie używany w późniejszym czasie, gdy system zacznie obowiązywać.
Następnie w lipcu uruchomione zostaną nowe konta deweloperskie dla studentów, hobbystów i uczniów. Z kolei w sierpniu Google planuje włączyć nowy system instalowania aplikacji niezweryfikowanych deweloperów. Ma on za zadanie chronić nieświadomych użytkowników, a jednocześnie pozwoli zaawansowanym osobom na sidelowadowanie aplikacji od niezweryfikowanych twórców.
Kolejny etap rozpocznie się we wrześniu. W tym miesiącu cały system zweryfikowanych aplikacji zacznie obowiązywać w Brazylii, Indonezji, Singapurze i Tajlandii. Użytkownicy w tych krajach jako pierwsi dowiedzą się, jak działa mechanizm i zostanie im znacząco utrudniona możliwość instalowania niezweryfikowanych aplikacji.
Po zebraniu wszystkich informacji i opinii od partnerów w 2027 roku (i później) weryfikacja aplikacji oraz deweloperów zostanie wprowadzona globalnie.
Dodatkowo Google poinformował, z jakich sklepów aplikacje i deweloperzy będą weryfikowani. To:
- Google (Google Play)
- Honor (HONOR App Market)
- OPlus (OPPO App Market)
- Samsung (Galaxy Store)
- Transsion (Palm Store)
- vivo (V-Appstore)
- Xiaomi (GetApps)