Zastraszali fotowoltaiką. UOKiK nakłada milionowe kary

Instalacje OZE wymagają od konsumentów wyłożenia dziesiątek tysięcy złotych, a od przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności – zarówno za jakość produktu, jak i za uczciwy sposób sprzedaży oraz przejrzyste warunki umowy. Niedopuszczalne jest sprzedawanie fotowoltaiki strachem i presją oraz pisanie umów tak, by ryzyko i koszty zawsze zostawały po stronie konsumenta. powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Reklamy udające urzędowe pisma

Jak informuje UOKiK, klienci znajdowali w skrzynkach pocztowych wezwania z czerwonymi nadrukami. Dokumenty wyglądały jak oficjalne powiadomienia od władz gminy lub dystrybutora prądu. W rzeczywistości były to zwykłe materiały reklamowe. Taką strategię sprzedaży przyjęła Polska Energia Grupa Kapitałowa. Urząd uznał to za celowe wywieranie presji na odbiorcach.

Firma straszyła też mieszkańców drastycznymi podwyżkami opłat za prąd. Ulotki informowały o skokach cen rzędu 400%. Rzeczywiste wzrosty w ostatnich latach wynosiły nieco ponad 30%. W przekazie brakowało informacji o rządowych tarczach ochronnych. Miało to wymusić na konsumentach szybki zakup instalacji z obawy o koszty życia.

Opóźnienia i ukryte koszty montażu

Spółka Energia dla Pokoleń stosowała niejasne zapisy w umowach. Klienci czytali w nich o opóźnieniach z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Taki zapis uniemożliwiał dochodzenie praw za niedotrzymanie terminu instalacji. Firma uchylała się także od odpowiedzialności za ostateczną wydajność paneli. Zdarzał się też montaż innych modeli urządzeń, niż te ustalone z handlowcem.

UOKiK analizuje obecnie umowy spółki Nasz Prąd. Wzbudzają one duże zastrzeżenia prezesa urzędu. Firma dawała klientowi dwie godziny na przygotowanie posesji do rozpoczęcia prac. Brak gotowości skutkował karą w wysokości 1000 złotych za każdy dzień zwłoki. Dokumenty nie określały przy tym precyzyjnie znaczenia odpowiedniego przygotowania.

Milionowe kary dla firm i zarządów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary finansowe na dwa przedsiębiorstwa. Łączna suma przekracza siedem milionów złotych. Spółka Energia dla Pokoleń musi zapłacić 6,129 milionów złotych. Polska Energia Grupa Kapitałowa otrzymała karę w wysokości 904 tysięcy złotych. Urząd pociągnął do odpowiedzialności także członków zarządu tych firm. Kary dla pięciu osób zarządzających wyniosły łącznie 387 tysięcy złotych.