Turcja blokuje eSIM-y. Problemy dla turystów i cyfrowych nomadów

eSIM pod blokadą

W lipcu 2025 roku turecki regulator BTK (Information and Communication Technologies Authority) zablokował dostęp do ośmiu globalnych dostawców eSIM. Na czarnej liście znalazły się Holafly, Airalo, Saily, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim oraz BNESIM. Dla wielu podróżnych to zaskakująca decyzja. eSIM-y stały się wygodną alternatywą dla drogich pakietów roamingowych i fizycznych kart SIM.