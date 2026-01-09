Rząd szykuje bata na Temu, Shein i Aliexpress. Uderzy w nieoczywisty sposób

W Ministerstwie Cyfryzacji od dawna trwają prace nad podatkiem cyfrowym. W oryginalnym założeniu miałyby go płacić największe firmy technologiczne, które działają w Polsce. Jednak taka idea nie spodobała się Stanom Zjednoczonym, bo to Amazon, Google czy Apple płaciłyby najwięcej.

W Ministerstwie Cyfryzacji wpadli na pomysł, jak podatek wprowadzić bez denerwowania Wujka Sama przy jednoczesnym uderzeniu w chińskich gigantów sprzedaży internetowej — informuje Rzeczpospolita.

Rząd opodatkuje Temu, Shein i Aliexpress

W Ministerstwie Cyfryzacji wpadli na pomysł, jak ruszyć sprawę do przodu bez jednoczesnego denerwowania USA. Resort chce wprowadzić podatek cyfrowy, ale w sprytny i przede wszystkim selektywny sposób. Byłby to cios w Chińczyków, dzięki któremu technologiczni giganci z USA płaciliby znacznie mniej.

Ten pomysł to pomniejszenie podatku cyfrowego od CIT, który firmy płacą w Polsce. Zarówno Amazon, Google, jak i Apple mają w naszym kraju swoje biura, centra usług, a nawet działy badań i rozwoju, więc płacą CIT. Dzięki temu ewentualny podatek cyfrowy byłby dla nich dużo mniej bolesny, co — zdaniem ministerstwa — mogłoby przekonać Stany Zjednoczone.

Jednocześnie Temu, Aliexpress czy Shein płaciłyby znacznie więcej. Taki pomysł ma też przekonać koalicję rządzącą, w której nie ma zgody co do podatku cyfrowego. Lewica widzi w nim szansę na ogromne wpływy do budżetu. Jednak KO i przede wszystkim minister finansów Andrzej Domański obawiają się, że koszty geopolityczne i ewentualny konflikt z Donaldem Trumpem byłby zbyt wysokie.