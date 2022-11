Xiaomi da Polakom rabaty. Jest jeden warunek

Mi-Home.pl kontynuuje współpracę z usługą Orlen Paczka, dzięki czemu osoby wybierające taki sposób dostawy mogą liczyć na rabat.

Oficjalny sklep firmy Xiaomi, Mi-Home.pl, ruszył z nową promocją. Każdy zakup o łącznej wartości co najmniej 100 zł dokonany w tym sklepie, może być premiowany rabatem w wysokości 10 zł. Aby go otrzymać, wystarczy wybrać dostawę do jednego z punktów Orlen Paczka. Należą do nich automaty paczkowe, stacje paliw Orlen, kioski i saloniki RUCH-u oraz punkty partnerskie w całym kraju.

Jak skorzystać z promocji?

Aby zgarnąć rabat, wystarczy:

w sklepie Mi-Home.pl wybrać i dodać do koszyka produkty za minimum 100 zł,

wybrać usługę Orlen Paczka jako metodę dostawy zakupionych towarów.

Rabat 10 zł od łącznej wartości całego koszyka naliczy się automatycznie.

Promocja obowiązuje od 7 listopada do 31 grudnia 2022 roku lub do odwołania. Więcej informacji można znaleźć na stronie mi-home.pl/orlen.

Dostawa do punktów Orlen Paczka jest ograniczona gabarytami kupowanego produktu. Bardzo duże urządzenia, na przykład telewizory, mogą nie być dostarczone do wybranego punktu odbioru.

