Xiaomi 13 Pro z jednocalową matrycą aparatu. To lepsze niż 200 Mpix

Zbliża się premiera nowej generacji smartfonów Xiaomi 13. Znamy już prawdopodobną, choć nieoficjalną specyfikację modelu Xiaomi 13 Pro, który będzie się wyróżniał ciekawą sekcją fotograficzną.

Nowa seria Xiaomi 13 zadebiutuje pod koniec listopada, miesiąc wcześniej niż wynika z cyklu ustalonego w poprzednich latach. Wiąże się to również z listopadową premierą nowego układu firmy Qualcomm, czyli topowego Snapdragona 8 Gen 2.

Zobacz: Snapdragon 8 Gen 2 – oto szczegóły nowego układu. Będzie moc

Smartfony Xiaomi 13 będą wyposażone w tę jednostkę, co już wiemy już od jakiegoś czasu. Najnowsze przecieki przynoszą też dodatkowe informacje o Xiaomi 13 Pro. Pierwsze doniesienia na jego temat pojawiły się niecałe dwa tygodnie temu (wraz z domniemanym zdjęciem tyłu), dzisiejsze potwierdzają je i uściślają.

Wynika z nich, że Xiaomi 13 Pro poza wykorzystaniem nowego układu Snapdragon 8 Gen 2 otrzyma 8 i 12 GB pamięci RAM, a spodziewane warianty pamięci wewnętrznej to 128, 256 i 512 GB. Pracę układu SoC będą wspierać dwa dodatkowe procesory Xiaomi: Surge C2 odpowiadający za przetwarzanie obrazu oraz Surge P2 czuwający nad bezpiecznym i efektywnym ładowaniem akumulatora.

Imponująco zapowiada się matryca ekranu o przekątnej 6,7 cala – AMOLED E6 w technologii LTPO z 12-bitową głębią kolorów. Wyświetlacz będzie miał rozdzielczość 2K.

Bardzo ciekawie przedstawia się też sekcja aparatów. Z tyłu Xiaomi 13 Pro otrzyma trzy jednostki – każdy z matrycą 50 Mpix. Poza głównym aparatem sensor o takiej rozdzielczości zostanie połączony z obiektywem szerokokątnym, a w trzecim przypadku – z teleobiektywem. Przedni aparat zaoferuje natomiast rozdzielczość 32 Mpix.

Co istotne, główny aparat wyposażony będzie w matrycę Sony IMX989 w formacie optycznym 1 cal, co przekłada się na większy obszar światłoczuły i większą zdolność reagowania na światło niż w stosowanych dotąd matrycach. Czujnik wykorzystuje układ Quad-Bayer z pikselami o rozmiarze do 1,6 μm, a dzięki ich łączeniu pojedynczy piksel osiąga rozmiar 3,2 μm.

Po raz pierwszy ten sensor został wykorzystany w Xiaomi 12S Ultra, dostępnym od lipca w Chinach. Matryca jest owocem współpracy firm Sony i Xiaomi, a opracowanie tego modułu kosztowało aż 15 mln USD.

W doniesieniach na temat Xiaomi 13 Pro pojawia się także zapowiedź kontynuacji współpracy z firmą Leica, która dostarczy m.in. własne profile obrazowania. Być może będzie to też oznaczać wykorzystanie innych rozwiązań znanych z Xiaomi 12S Ultra – np. asferycznej optyki Leica Summicron 8P, która dzięki zastosowanym filtrom minimalizuje niepożądane efekty, jak ghosting i aberracja chromatyczna.

Pierwsze zdjęcie, które ma przedstawiać Xiaomi 13 Pro (poniżej), nie przypomina jednak Xiaomi 12S Ultra z ogromną wyspą aparatów (zdjęcie otwierające), możliwe więc, że ostatecznie jednak podobieństwo skończy się tylko na matrycy.

Z nowych doniesień wynika również, że Xiaomi 13 Pro wyposażony będzie w akumulator 4800 mAh z ładowaniem 120 W, a całością zarządzać ma Android 13 z MIUI 14.

Zobacz: Srebrny Xiaomi 13 Pro na pierwszym zdjęciu

Zobacz: Xiaomi 12S Ultra zaprezentowany. Nowy przełom w fotografii mobilnej?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Yogesh Brar/Twitter