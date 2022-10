Srebrny Xiaomi 13 Pro na pierwszym zdjęciu

Xiaomi pracuje nad swoimi nowymi flagowymi smartfonami. Zdjęcie jednego z nich, modelu Xiaomi 13 Pro, trafiło do Internetu, pokazując jego wyspę fotograficzną.

Serwis TechGoing.com opublikował zdjęcie, które podobno przedstawia wygląd tylnego panelu nadchodzącego smartfonu Xiaomi 13 Pro w srebrnej wersji kolorystycznej. Możemy na nim zobaczyć zaokrąglone krawędzie oraz kwadratową "wyspę" fotograficzną z obiektywami trzech aparatów fotograficznych i podwójną lampą błyskową. Napis LEICA pokazuje, że przy tworzeniu fotograficznego zestawu sięgnięto po doświadczenie tej legendarnej marki.

Miesiąc temu do sieci trafiło zdjęcie przodu smartfonu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że znajdzie się w nim zakrzywiony ekran z centralnie zlokalizowanym otworem na obiektyw aparatu do selfie. Prawdopodobnie będzie to 6,7-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED E6 o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Główny aparat z tyłu ma korzystać z matrycy Sony IMX989 o rozdzielczości 50 Mpix.

Xiaomi 12 Pro może obsługiwać szybkie ładowanie o mocy do 120 W, natomiast nad całością będzie czuwać system Android 13 z interfejsem MIUI 14. Urządzenia z serii Xiaomi 13 mogą być pierwszymi smartfonami napędzanymi niezaprezentowanym jeszcze układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który powinien zadebiutować w przyszłym miesiącu. Według niektórych źródeł, nowe flagowce firmy Xiaomi mogą zostać pokazane w Chinach pod koniec listopada 2022 roku, czyli miesiąc wcześniej niż w przypadku serii Xiaomi 12.

