Xiaomi 12S Ultra zaprezentowany. Nowy przełom w fotografii mobilnej?

Dziś swoją premierę miały nowe smartfony Xiaomi. O ile dwa niżej pozycjonowane Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro nie wnoszą rewolucyjnych zmian, to całkiem inaczej jest z topowym Xiaomi 12S Ultra. Urządzenie zapowiada się na prawdziwy przełom w fotografii mobilnej.

Największym atutem Xiaomi 12S Ultra jest aparat opracowany wraz z firmą Leica. Okrągła wyspa fotograficzna zajmuje niemal całą szerokość obudowy, w czym telefon przypomina trochę aparat kompaktowy. Całość wykorzystuje asferyczną optykę Leica Summicron 1:1.9-4,1 / 13-120.

Główny aparat Xiaomi 12S Ultra wykorzystuje nową matrycę Sony IMX989 w formacie 1 cal, większą niż stosowane we wcześniejszych telefonach firmy, o rozdzielczości 50,3 Mpix. Jest to sensor w układzie Quad-Bayer z pikselami o rozmiarze do 1,6 μm. Dzięki grupowaniu pojedynczy piksel osiąga rozmiar 3,2 μm, co ma gwarantować lepszą niż dotąd jakość zdjęć.

Asferyczny obiektyw 8P głównego aparaty według obietnic producenta rozwiąże typowe problemy, takie jak flara, ghosting i aberracja chromatyczna. Optyka ma również powłoki przeciwodblaskową i barwioną na krawędziach soczewek, wykorzystuje kopolimer olefinowy i filtr światła podczerwonego.

Ponadto w Xiaomi 12S Ultra znajdziemy aparat szerokokątny 48 MPix (Sony IMX586, f/2,2, soczewki asferyczne 8P) oraz aparat 48 MPix (również Sony IMX586) z peryskopowym teleobiektywem (f/4,1) pozwalającym uzyskać zoom nawet 120x. Z przodu znalazł się aparat do selfie z matrycą 32 Mpix.

Producent wyposażył Xiaomi 12S Ultra w stabilizację optyczną HyperOIS, która szczególnie przyda się podczas nagrywania wideo. HyperOIS wykorzystuje przerwę między dwiema klatkami, aby uruchomić stabilizację i skorygować położenie optyki. Dzięki temu obraz ma być stabilny, pozbawiony artefaktów oraz nienaturalnego ruchu. Ponadto Xiaomi 12S Ultra obsługuje nagrywanie i odtwarzanie wideo Dolby Vision HDR.

Dodatkowe funkcje aparatu zapewniają profile obrazowania Leica. Do wyboru są dwa style fotograficzne: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look. Jak przekonuje Xiaomi, oba oferują większą swobodę twórczą dla fotografa. Ponadto aparat ma filtry Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural i Leica BW High Contrast.

Smartfon obsługuje 10-bitowy format RAW skalibrowany przez Adobe Labs, z metadanymi korekcji kolorów osadzonymi w plikach. Jeśli korzystamy z programu Adobe Lightroom, to metadane automatycznie wczytają się z RAW-em, co ułatwi korekcję obrazu.

Xiaomi 12S Ultra to też smartfon

Xiaomi 12S Ultra wyposażony został w 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED LPTO E5 w rozdzielczości 2K (1440 x 3200, 522 ppi), o adaptacyjnym odświeżaniu 1-120 Hz. Jasność wyświetlacza sięga maksymalnie nawet 1500 nitów, ekran zapewnia 100% pokrycia przestrzeni DCI-P3, ma 10-bitową paletę kolorów ze wsparciem Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG.

Moc do pracy dostarcza flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a maksymalne połączenie pamięci to 12 GB RAM LPDDR5 oraz 512 GB UFS 3.1. Producent zastosował też FBO – system zwiększania żywotności pamięci masowej.

W Xaomi 12S Ultra zastosowano nowy system chłodzenia. Składa się on z pompy i sieci kanalików, które wykorzystują efekt kapilarny do aktywnego pompowania cieczy chłodzącej. Xiaomi zachwala, że znacznie poprawia to wydajność i zwiększa przewodnictwo cieplne układu.

Łączność zapewniają standardy Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, nie zabrakło też NFC.

Wymiary telefonu to 163,17 x 74,92 x 9,06 mm, jego masa 225 g. Obudowa pokryta jest z tyłu materiałem skóropodobnym i zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP68. Entuzjastów dobrego brzmienia ucieszą symetrycznie rozmieszczone głośniki stereo Harman Kardon z Dolby Atmos.

Szybkie ładowanie z dwoma procesorami

Xiaomi 12S Ultra wyposażony jest w jednokomorową baterię krzemowo-tlenową o pojemności 4860 mAh. Można ją ładować z mocą 67 W przewodowo lub 50 W bezprzewodowo. Smartfon oferuje też bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 10 W.

Systemem zasilania zarządzają aż dwa procesory, optymalizujące jego pracę. Pierwszy – Xiaomi Surge P1 – odpowiada za szybkiego ładowanie i obsługuje prąd wejściowy do 16 A ze sprawnością konwersji 96,8%. Drugi – Xiaomi Surge G1 – to procesor zarządzania baterią, który ma wydłużać jej żywotność i pozwala bardzo dokładnie przewidzieć czas pracy. Xiaomi 12S Ultra obsługuje również ładowanie adaptacyjne, aby zapobiec przeładowaniu baterii, co zwiększa liczbę cykli ładowania o 25%.

Xiaomi 12S Ultra – dostępność i cena

Xiaomi 12S Ultra wchodzi do sprzedaży w Chinach w następujących wariantach:

8 GB + 256 GB: 5999 juanów (4053 zł) ,

, 12 GB + 256 GB: 6499 juanów (4290 zł) ,

, 12 GB + 512 GB: 6999 juanów (4731 zł).

Z zapowiedzi Xiaomi wynika, że cała seria Xiaomi 12S nie będzie dostępna poza Chinami. Niewykluczone jednak, że Xiaomi 12S Ultra zadebiutuje globalnie pod inną, nazwa np. Xiaomi 12 Ultra.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł., Xiaomi