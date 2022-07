Xiaomi 12 Lite w przedsprzedaży. Ile kosztuje?

Xiaomi 12 Lite trafił już do przedsprzedaży. Tak, to nie błąd – smartfon, który jeszcze nie miał swojej premiery, można już zamówić, chociaż na razie nie w Polsce.

Xiaomi 12 Lite w ostatnich dniach zaistniał na nowych renderach prasowych, potwierdzających wygląd telefonu, ale data premiery pozostawała nieznana. Niespodziewanie telefon został już ogłoszony w… Azerbejdżanie. Informację na temat jego dostępności podało biuro prasowe Xiaomi regionu Rosji i państw WNP.

Cena Xiaomi 12 Lite 8/128 GB została ustalona tam na 999 manatów azerbejdżańskich, co w przeliczeniu oznacza 2644 zł. Smartfon oferowany jest w Xiaomi Store w Baku, dostępne kolory to czarny, miętowy i różowy. Przedsprzedaż trwa do 8 lipca, co może sugerować oficjalną, globalną datę premiery.

Dane ujawnione przez azerski oddział Xiaomi potwierdzają przecieki na temat specyfikacji smartfonu. Xiaomi 12 Lite ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i obsługą HDR10+ i Dolby Vision. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Na obudowie Xiaomi 12 Lite znalazło się miejsce na głośniki stereo z Dolby Atmos. Sercem telefonu jest układ Snapdragon 778G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane otrzymamy 128 GB pamięci UFS, choć niewykluczone, że po oficjalnej premierze będzie też dostępna wersja 256 GB.

Zdjęcia wykonamy, korzystając z potrójnej sekcji fotograficznej z główną matrycą 108 Mpix. Jej uzupełnienie stanowi aparat 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym oraz 2 Mpix do zdjęć makro. Z przodu w ekranowym wycięciu znalazł się moduł 32 Mpix.

Xiaomi 12 Lite jest płaski (7,29 mm, masa 173 g), więc zmieściła się w nim bateria o pojemności tylko 4300 mAh, ale można ją szybko podładować z mocą 67 W. Ładowarka GaN jest dodawana do zestawu.

W takiej sytuacji pozostaje już tylko czekać na światową premierę Xiaomi 12 Lite oraz informacje o cenie na polskim rynku.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: redaksiya.az