Xiaomi 12S Ultra dostanie 1-calową matrycę za 15 mln dolarów

Już za kilka dni w Chinach odbędzie się premiera nowej serii smartfonów – Xiaomi 12S. Producent już zaczyna podgrzewać atmosferę, ujawniając ciekawe szczegóły tych urządzeń. Model 12S Ultra zapowiada się przełomowo.

Premiera nowej serii Xiaomi odbędzie się w poniedziałek, 4 lipca, gdy zobaczymy modele Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro oraz Xiaomi 12S Ultra. Producent ujawnił dziś, jakie znajdą się w nich aparaty – przynajmniej te główne.

Wiadomo, że wszystkie nowości opracowane zostały we współpracy z firmą Leica, odpowiedzialną przede wszystkim za optykę. A co z matrycami? Najciekawiej zapowiada się Xiaomi 12S Ultra, który ma być wyposażony w główny aparat 50 Mpix z całkiem nowym, 1-calowym sensorem Sony IMX989. Jest to format niestosowany dotąd w smartfonach – poza kilkoma nielicznymi wyjątkami. Wcześniej matrycę w standardzie 1 cal wykorzystał np. Sharp w dwóch smartfonach AQUOS R6 i R7, podobną ma także Xperia Pro-I.

Xiaomi sugeruje na grafikach, że 1 cal to przekątna sensora, co jednak jest nieco mylące – przyjęte w fotografii nazewnictwo odnosi się w tym przypadku do czujnika o przekątnej 16 mm.

Nawet i taki czujnik jest większy niż te stosowane w poprzednich flagowcach Xiaomi, chociaż producent porównał go do iPhone’a 13 Pro Max. Aparat w Xiaomi 12S ma o 172% większy obszar światłoczuły, wykazuje również o 76% większą zdolność reagowania na światło, szybsze ma być także robienie zdjęć – o 32,5%.

Jak ujawnił na Weibo Lei Jun, szef Xiaomi, matryca IMX989 to wspólne dzieło Sony i Xiaomi, a opracowanie tego modułu kosztowało aż 15 mln USD. Obydwaj producenci podzieli się tymi kosztami po połowie.

W Xiaomi 12S Ultra mają się znaleźć jeszcze trzy inne aparaty, w tym peryskopowe tele, ale na razie producent nie podał ich szczegółów.

Xiaomi ujawniło także aparaty w pozostałych dwóch modelach. Główny czujnik w Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro to Sony IMX707 o rozdzielczości 50 Mpix, wcześniej już zastosowany w Xiaomi 12 Pro. Jest to sensor w formacie 1/1,28″, z pikselami o rozmiarze 1,22 μm, które po połączeniu w układzie 4 w 1 zwiększą się do wielkości 2,44 μm. Aparaty wyróżniać się mają optyką 7P z przysłoną f/1,9. Robienie zdjęć i filmów spierać będzie stabilizacja OIS.

Xiaomi 12S tylko w Chinach?

Wszystko to zapowiada się ciekawe, ale pojawiły się też niepokojące doniesienia, że seria Xiaomi 12S będzie przeznaczona tylko na rynek chiński. Wydaje się to o tyle dziwne, że premiera 4 lipca będzie transmitowana globalnie, co zazwyczaj oznacza też sprzedaż na całym świecie. Z drugiej strony wciąż czekamy na model Xiaomi 12 Ultra, którym w wersji globalnej mógłby być tylko chiński Xiaomi 12S Ultra.

Zobacz: Seria Xiaomi 12S nadejdzie już za kilka dni. Oficjalna zapowiedź

Zobacz: Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro – nowe informacje o smartfonach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi