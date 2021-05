Telefon z najlepszym aparatem? Ten Sharp ma calową matrycę!

To prawdziwy japoński flagowiec bez kompromisów. Sharp zaprezentował swój najnowszy telefon Aquos R6, który pod kilkoma względami może stanowić niedościgniony wzór dla innych producentów. Najciekawszą cechą Aquosa R6 jest aparat z potężną matrycą w rozmiarze 1 cal.

Sharp Aquos R6 zadebiutował w Japonii i choć nie jest to producent należący do światowej czołówki, to jego konkurenci teraz będą mieli o czym myśleć. Już na pierwszy rzut oka telefon Sharpa będzie przyciągał wzrok świetnie zapowiadającym się ekranem Pro IGZO OLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości WUXGA+ (1260 x 2730) i odświeżaniu obrazu sięgającym aż 240 Hz, przy czym wartość ta dobierana jest dynamicznie w zakresie 1-240 Hz. Wrażenie robi też wysoki poziom jasności ekranu, sięgający aż 2000 nitów, co zapewne smartfon osiąga podczas wyświetlania obrazów we wspieranych przez matrycę obrazach HDR i Dolby Vision. Ekran zapewnia też kontrast 20 000 000:1.

Sercem Sharp Aquos R6 jest układ Snapdragon 888, czyli najmocniejszy na rynku chipset mobilny wspierany przez pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 12 GB. Dane użytkownika zapisywane są z kolei w pamięci masowej UFS 3.1 o pojemności 128 GB, co można rozbudować za pomocą karty pamięci microSD 1 TB.

Sharp Aquos R6 pozwala skorzystać z łączności 5G i Wi-Fi 6, ma też Bluetooth 5.2, NFC i USB C. Energię do pracy dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem Intelligent Charge 2.0. Obudowa telefonu jest pyło- i wodoszczelna zgodnie z normami IPX5, IPX8 i IP6X, a za bezpieczne odblokowanie telefonu odpowiada czujnik Qualcomm 3D Sonic Max. Całością dyryguje Android 11.

Telefon z najlepszym aparatem

Jednak to nie świetny ekran i super wydajność są największymi atutami Sharpa Aquos R6, lecz ponadprzeciętny aparat. Japoński producent zastosował niespotykany dotąd w smartfonach sensor. Z tyłu obudowy znajdują się tylko dwa aparaty. Główny ma rozdzielczość 20,2 Mpix, siedmioelementowy obiektyw Leica Summicron (ekwiwalent 19 mm) z przysłoną f/1,9 oraz, co najważniejsze, matrycę o potężnym rozmiarze 1 cal, dotąd jeszcze nieosiągalnym w telefonach. Dzięki większym fizycznym rozmiarom zdjęcia wykonywane aparatem powinny cechować się wysoką szczegółowością i dynamiką nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych. Sensor ten został opracowany przez Sharpa z pomocą firmy Leica. Główny aparat wspierany jest przez czujnik głębi ToF, a z przodu znalazł się aparat do selfie 12,6 Mpix.

Z przecieków wynika, że jednocalową matrycę zostanie wyposażony także Huawei P50. W nadchodzącym flagowców z Chin ma się znaleźć matryca Sony IMX800, zaprezentowana na początku tego roku.

Co prawda już w 2014 roku inny japoński producent – Panasonic – przedstawił urządzenie o nazwie Lumix CM1, gdzie również znalazła się matryca po rozmiarze 1 cal, ale był to raczej hybrydowy aparat kompaktowy z funkcją smartfonu, niż typowy pod względom funkcjonalnym telefon. Matryca 1 cal nie jest zresztą oczywistością nawet w kompaktach, a podobny sensor, jak w Aquos R6, znalazł się w cenionej serii kompaktowych aparatów premium – Sony RX100.

Sharp Aquos R6 wejdzie do sprzedaży w czerwcu i trafi do oferty dwóch japońskich operatorów – NTT Docomo i Softbank. Wtedy tez ujawnione zostaną ceny za ten model.

