Sharp AQUOS R7 to nowy smartfon z 1-calową matrycą fotograficzną

Sharp zaprezentował nowy smartfon, w którym główny aparat fotograficzny został wyposażony w matrycę fotograficzną w rozmiarze 1 cal. AQUOS R7 ma też wyświetlacz z odświeżaniem od 1 do 240 Hz.

Sharp AQUOS R7 to nowy flagowiec tej marki, który wkrótce trafi do sprzedaży w Japonii. Smartfon został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz Pro IGZO OLED o rozdzielczości 1260 x 2730 pikseli, który potrafi dynamicznie zmieniać częstotliwość odświeżania obrazu w zakresie od 1 Hz do 240 Hz. Producent chwali się przy okazji, że szczytowa jasność panelu sięga aż 2000 nitów.

Pod powierzchnią ekranu został schowany ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych Qualcomm 3D Sonic Max, a w górnej części wyświetlacza wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 12,6 Mpix (f/2.3). Główny aparat z tyłu ma 1-calową matrycę o rozdzielczości 47,2 Mpix oraz obiektyw firmy Leica z przysłoną f/1.9. Towarzyszy mu czujnik ToF (time of flight) o rozdzielczości 1,9 Mpix.

Sharp AQUOS R7 ma obudowę odporną na działanie wody i pyłów (IP65/IP68) w kolorze czarnym lub srebrnym, wewnątrz której pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Współpracuje on z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej, którą możemy rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Nowy smartfon pozwala korzystać z sieci 5G, oferuje też łączność W-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej oraz gniazda USB-C i Jack 3,5 mm. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Dostępność i cena

Sprzedaż smartfonu Sharp AQUOS R7 ma ruszyć w Japonii latem 2022 roku. Cena smartfonu nie została jeszcze ujawniona.

Źródło zdjęć: Sharp

Źródło tekstu: Sharp