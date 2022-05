Google Pixel 6a już niedługo. Produkcja już trwa

Google Pixel 6a już naprawdę niedługo. Nowy smartfon Google wszedł już do masowej produkcji. Co wiemy o nowym telefonie?

Google już niedługo zaprezentuje kolejny smartfon z serii Pixel. Ma to być Google Pixel 6a. Urządzenie najpewniej pojawi się podczas konferencji Google IO, która rozpocznie się 11 maja. Nie oznacza to jednak wprowadzenia do sprzedaży. To powinno się wydarzyć 28 czerwca.

Google Pixel 6a już w fabrykach. Czego się spodziewać?

Według najnowszych doniesień wystartowała też produkcja nowych smartfonów. Google chce wprowadzić nowy model na większą liczbę rynków niż zrobił to w przypadku Pixela 5a. Tamten telefon był bowiem oficjalnie do kupienia tylko w Japonii oraz USA.

Według dotychczasowych przecieków urządzenie powinno mieć wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala. Sercem modelu ma być układ Google Tensor. W kwestii aparatu powinniśmy się spodziewać głównego sensora 12 Mpix i szerokokątnego 12 Mpix. Z przodu natomiast znajdzie się pojedynczy sensor 8 Mpix. Otrzymamy też 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Nie wiadomo ile będzie wariantów różniących się pamięcią.

Nie wiadomo też, jakiej spodziewać się ceny, jednak Google nie powinien raczej jej podnosić. Google Pixel 5a kosztował bowiem 449 dolarów. Bezpośredni konkurenci na najważniejszym dla serii Pixel rynku amerykańskim kosztują 429 dolarów (Apple iPhone SE 3) i 449 dolarów (Samsung Galaxy A53).

