Google Pixel Watch zdradza kolejne sekrety. Lepszy niż Samsung Galaxy Watch?

Zegarek Google Pixel Watch pojawi się już niedługo. Czego dokładnie możemy się spodziewać? Poznajemy kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji. Tym razem akumulator.

Google Pixel Watch to urządzenie, o którym regularnie słyszymy już trzeci rok. Zegarek zdążył doczekać się statusu podobnego do yeti. Ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, ale nikt nic nie wie. Aż do teraz.

Ostatnio pojawiają się nie tylko przecieki czy rendery, ale prawdziwe zdjęcia. Wreszcie zegarek przypadkowo oczywiście został zapomniany w restauracji. Równie przypadkowo - razem z pudełkiem. Na Reddicie jeden człowiek zresztą wprost przyznał się, że stoi za wyciekiem zegarka Google.

Google Pixel Watch zdradza kolejne szczegóły

Teraz dowiadujemy się kolejnych szczegółów na temat nadchodzącego inteligentnego zegarka. Okazuje się, że akumulator będzie miał pojemność 300 mAh.

To więcej niż na przykład Samsung Galaxy Watch4, który ma akumulator o pojemności 247 mAh. Wyraźnie większy akumulator przełoży się też na grubość urządzenia. W przypadku zegarka Google Pixel Watch będzie ona wynosić 14 mm.

Ciężko jednak wyrokować na jak długi czas działania na jednym ładowaniu się to przełoży. Wiele zależy na przykład od jego funkcji czy wielkości i technologii wyświetlacza. Urządzenie przeszło certyfikację Bluetooth i powinniśmy zobaczyć je w trzech różnych wersjach.

