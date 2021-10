Sony Xperia PRO-I to już nie smartfon. To kompaktowy aparat z telefonem

Firma Sony przedstawiła smartfon Xperia PRO-I o niespotykanych dotąd funkcjach fotograficznych. Aparat ma potężną matrycę o rozmiarze 1 cal, optykę Zeiss Tessar, podwójną przysłonę, specjalny przycisk migawki i osobny do nagrywania wideo. Do tego wiele innych narzędzi, które docenią najbardziej wymagający twórcy.

Funkcje fotograficzne w modelu Sony Xperia PRO-I mają być przeniesieniem w świat smartfonów możliwości, jakie dostarczają cenione aparaty Sony RX100. Tym samym Sony Xperia PRO-I staje się kolejną próbą ziszczenia idei połączenia telefonu i kompaktowego aparatu fotograficznego w nieco bardziej tradycyjnej formie.

Z tyłu obudowy modelu Sony Xperia PRO-I znalazły się w sumie cztery sensory, w tym trzy aparaty z obiektywami pokrytymi powłoką antyrefleksyjną ZEISS T oraz czujnik głębi 3D iToF.

Główny aparat z optyką Zeiss Tessar 24 mm o polu widzenia 85° ma rozdzielczość 12 Mpix i ogromną matrycę o wielkości 1 cal z pikselami 2,4 µm. Ciekawym rozwiązaniem jest podwójna przysłona f/2,0 lub f/4,0 pozwalająca na łatwą zmianę głębi ostrości. Aparat ma hybrydową stabilizację OIS/EIS. Za przetwarzanie obrazu odpowiada mobilny procesor BIONZ X wspierany przez procesor LSI (układ scalony o dużej skali integracji), który skraca przetwarzanie obrazu i zapewnia większy realizm zdjęć i filmów. Aparatem można robić zdjęcia RAW 12-bit.

Jak przekonuje Sony, nowy obiektyw Zeiss Tessar 24 mm zapewnia obrazy z mniejszymi zniekształceniami peryferyjnymi oraz bardziej intensywnym kontrastem i ostrością.

Główny aparat wspierają szerokokątny aparat 12 MPix o polu widzenia 124° (16 mm, f/2,2, 1/2,5”) i aparat z teleobiektywem 12 MPix (50 mm, f/2,4, OIS, 1/2,9″).

Fotografowanie za pomocą aparatu w Sony Xperia PRO-I ułatwia 315-punktowy AF z detekcją fazy, który pokrywa 90% kadru. Innymi, zastosowanymi rozwiązaniami są: autofokus Eye-AF usprawniający fotografowanie ludzi i zwierząt, tryb zdjęć seryjnych z blokadą AF/AE z szybkością 20 kl./s oraz eliminująca zniekształcenia migawka, która pozwala na skuteczne uchwycenie szybko poruszających się obiektów.

Do robienia zdjęć za pomocą aparatu w Sony Xperia PRO-I służy osobny, dwustopniowy spust migawki jak z kompaktów Sony RX100 VII. Lekkie naciśnięcie przycisku pozwala nastawić ostrość AF, a mocniejsze wykonuje zdjęcie. Z kolei długie przytrzymanie przycisku, nawet przy wyłączonym ekranie, natychmiast uruchamia zaawansowany tryb Photography Pro. By jeszcze bardziej upodobnić smartfon Sony Xperia PRO-I do tradycyjnego aparatu kompaktowego, producent dodał do obudowy zaczep na pasek, by urządzenie można było nosić na szyi.

Sony Xperia PRO-I pozwala na nagrywanie wideo 4K w 120 fps z efektem slow-motion w zbliżeniu 5x. Jakość dźwięku podczas nagrań zwiększa system trzech mikrofonów – monofoniczny, umieszczony obok kamery nagrywa głos nagrywanej osoby, a pozostałe dwa stereo redukują szum w tle. Wszystkie mikrofony mają też funkcję filtrowania szumu wiatru.

Najbardziej wymagający użytkownicy znajdą w smartfonie tryb Videography Pro, który stworzony został z myślą o profesjonalnych twórcach wideo. Tryb ten włączany jest przez drugi, okrągły przycisk na boku obudowy. Do wyboru jest też osiem różnych ustawień kolorów inspirowanych cyfrową kamerą kinową Sony VENICE, możliwość nagrywania w formacie 21:9, a także opcjonalne akcesorium – Vlog Monitor, czyli dodatkowy monitor 3,5 cala z uchwytem, który montuje się na smartfonie, by jeszcze bardziej ułatwić nagrywanie.

Z przodu urządzenia znalazł się aparat 8 Mpix (Exmor RS 1/ 4″, piksele 1,12 μm, 84°, f/2,0).

Sony Xperia PRO-I to również smartfon

Mimo ogromu funkcji foto i wideo nowy model Xperii to także smartfon. Urządzenie wyposażone jest w ekran OLED 4K HDR o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości (1644 x 3840, 21:9) z odświeżaniem 120 Hz oraz pokryciem 100% przestrzeni barw DCI-P3.

Sercem modelu Sony Xperia PRO-I jest układ Snapdragon 888, któremu towarzyszy 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Możliwe jest dołożenia karty pamięci microSD do 1 TB.

Sony Xperia PRO-I wyróżnia się też obiecującymi funkcjami dźwiękowymi jak 360 Reality Audio, dźwięk 360 Spatial Sound czy Dolby Atmos. Nie zabrakło głośników stereo i wyjścia na słuchawki 3,5 mm.

Energię do pracy dostarcza akumulator 4500 mAh z ładowaniem 30 W. Wszystkim zarządza Android 11.

Sony Xperia PRO-I została wyceniona na 1799 euro (8309 zł) i na początku, od grudnia, będzie dostępna w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii i krajach skandynawskich. Później ma wejść na inne rynki Europy.

