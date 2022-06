Seria Xiaomi 12S nadejdzie już za kilka dni. Oficjalna zapowiedź

Xiaomi oficjalnie potwierdziło datę zapowiadanej wcześniej premiery flagowych telefonów z aparatami Leica. Producent ogłosił, że prezentacja linii Xiaomi 12S odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Chinach, 4 lipca o godzinie 13:00 naszego czasu.

Premiera zapowiadana jest także przez światowy oddział Xiaomi, między innymi na Twitterze, a nie tylko na chińskim Weibo, więc wynika z tego, że od razu obejmie cały świat. Wydarzenie będzie można obserwować on-line w mediach społecznościowych Xiaomi, w tym na YouTube, na Facebooku czy Twitterze.

The new era of mobile photography is here.



Everything will be unveiled at 19:00 (GMT+8) on July 4th, 2022. #Xiaomi12SSeriesLaunch pic.twitter.com/nteecJfIYV