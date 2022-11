Xiaomi 12 Lite 5G taniej w ofercie tygodnia Orange

Orange zaprasza do skorzystania z najnowszej oferty tygodnia. Tym razem w niższej cenie można kupić smartfon Xiaomi 12 Lite 5G.

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon wyposażony między innymi w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ oraz zestaw czterech aparatów fotograficznych. Główna jednostka z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix i pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K.

Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz wszystkich zainstalowanych aplikacji i gier odpowiada tu układ Qualcomm Snapdragon 778G, wspierany przez 6 lub 8 GB RAM-u. Z kolei na dane użytkownika czeka pamięć masowa o pojemności 128 GB. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem 67 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Xiaomi 12 Lite w ofercie tygodnia Orange

Ruszyła nowa odsłona oferty tygodnia Orange. W jej ramach do środy 9 października 2022 roku (do końca dnia) można taniej kupić smartfon Xiaomi 12 Lite 5G w konfiguracji 8/128 GB. Wybierając pomarańczowy abonament z Planem M za urządzenie zapłacimy 0 zł na start i 24 raty po 84 zł. To łącznie o 240 zł taniej niż zwykle. Dodatkowo, dokonując zakupu online, pierwszy miesiąc abonamentu dostaniemy za 0 zł.

Oferta tygodnia Orange obejmuje również smartfon Xiaomi w ofercie bez abonamentu, w ratach 0%. W takim przypadku smartfon Xiaomi 12 Lite 5G otrzymamy płacąc 20 rat po 104,95 zł (taniej o 200 zł).

