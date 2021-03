Virgin Mobile: nowe oferty, 100 GB i #GOODDYZM szerzony z Robertem Makłowiczem

Virgin Mobile rozpoczyna wiosnę kampanią z udziałem Roberta Makłowicza. Wraz z popularnym dziennikarzem kulinarnym operator będzie szerzyć #GOODDYZM, czyli dzielenie się dobrem. Z tej okazji przygotował specjalną promocję na pakiet #GIGAMAKS, a także nawet 100 GB dodatkowego internetu dla nowych klientów.

Najnowsza oferta Virgin Mobile jest częścią kampanii #GOODDYZM, w której operator proponuje dzielenie się dobrem mobilnie poprzez nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz – jak to określa – „mocą dobrobajtów”, czyli paczką internetu. Głównym ambasadorem marki jest Robert Makłowicz, który w serii spotów reklamowych wystąpi jako charyzmatyczny guru i propagator dobrych emocji.

W nowej ofercie cena pakietu #GIGAMAKS z darmowymi rozmowami i SMS-ami do wszystkich oraz 30 GB internetu jest niższa o połowę i wynosi tylko 15 zł miesięcznie. Oferta obowiązuje przez 90 dni – dotyczy aktywacji i dwóch kolejnych odnowień pakietu. Promocja obejmie klientów, którzy w trakcie jej trwania po raz pierwszy aktywują pakiet #GIGAMAKS oraz w trakcie aktywacji i odnowienia pakietu mają na koncie 30 zł.

100 GB dla nowych klientów

To nie wszystko! Każdy nowy klient, który zdecyduje się przenieść swój numer do Virgin Mobile i wybrać ofertę na kartę lub aktywuje nowy starter, otrzyma dodatkowo 100 GB danych ważnych do końca maja.

Skorzystanie z oferty #GIGAMAKS w specjalnej cenie oraz zdobycie dodatkowych 100 GB możliwe jest od 26 marca 2021 do 31 maja 2021.

Operator wprowadza również zmiany w ofercie abonamentowej. Każda oferta z umową na 24 miesiące zawarta od dnia 26 marca zostaje wzbogacona o dodatkowe 10 GB na każdy miesiąc, bez dodatkowych opłat. Tym samym za 29 zł, do wykorzystania jest 30 GB internetu. Powiększenie gigabajtów w ofercie za 29 zł obowiązuje także w ofercie grupowej.

Taki sam bonus dostępny jest również w ofercie w cenie 39 zł, w której każdy klient otrzymuje również dodatkowe 10 GB, co łącznie daje paczkę 40 GB w każdym miesiącu. Co więcej, zarówno w pakiecie za 29 zł, jak i w tym za 39 zł cały czas obowiązuje promocja 3 miesiące za 0 zł. Oznacza to, że przez 90 dni klient nie musi martwić się opłatami za wybraną ofertę! Wciąż aktualny jest pakiet bezterminowy od 14 zł miesięcznie z możliwością samodzielnego wybrania liczby GB w pakiecie.

Źródło tekstu: Virgin Mobile