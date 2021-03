Virgin Mobile w ofertach na kartę: duże zmiany cenników i regulaminów

Od kwietnia Virgin Mobile w ofertach na kartę wprowadzi wiele zmian w regulaminach i cennikach. Dotyczą one między innymi zasad rozliczania połączeń i transferu danych w roamingu, cen za usługi w taryfach #ChcęWszystko oraz Oferta 2012, odwołanych będzie też kilka ofert promocyjnych.

Virgin Mobile udostępnił na swojej stronie obszerną informację ze szczegółowym opisem zbliżających się zmian w ofercie na kartę. 5 kwietnia 2021 roku operator wprowadza nowe cenniki i taryfy. Zmiany obejmą:

Cennik taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę,

w Ofercie Virgin Mobile na Kartę, Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy #ChcęWszystko ,

, Cennik taryfy Oferta 2012 w Ofercie Virgin Mobile na Kartę,

w Ofercie Virgin Mobile na Kartę, Cennik Usług Roamingowych dla Abonentów taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę,

Virgin Mobile na Kartę, Regulaminy ofert promocyjnych dostępnych dla Abonentów posiadających taryfę #ChcęWszystko i taryfę Oferta 2012, obejmujących pakiety usług transmisji danych.

Również 5 kwietnia Virgin Mobile odwołuje promocje „Nowe tańsze minuty w roamingu w strefie Euro” oraz promocję „Nowe tańsze SMS-y w roamingu w strefie Euro” dla abonentów korzystających z pakietów #GIGAMAKS, #GIGADAJE, #GIGADAJE 7, #MINI 3, #MINI 9 w taryfie #ChcęWszystko.

Co zmienia się w Virgin Mobile na Kartę?

W regulaminach ofert promocyjnych #GIGADAJE 7, #GIGADAJE, #MINI 9, #MINI 3, #NaSzybko, #PełenLuz, #BezLimitu, #Najlepiej, #DlaMnieSuper i #GIGAMAKS ustalone zostały nowe limity na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Wynoszą one od 0,82 GB do 5,72 GB w zależności od oferty.

W cenniku taryfy #ChcęWszystko oraz w cenniku taryfy Oferta 2012 zmianie ulega cena krajowych połączeń głosowych i wideo, a także wiadomości SMS i MMS. Minuta połączenia głosowego na numery stacjonarne i komórkowe oraz połączenia wideo na numery Virgin Mobile Polska będzie kosztowała 0,39 zł. SMS-y oznaczać będą wydatek 0,25 zł, a MMS-y – 0,45 zł.

W cenniku usług roamingowych dla abonentów taryfy #ChcęWszystko oraz dla abonentów taryfy Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę zmianie ulega opłata za minutę połączenia głosowego wewnątrz Strefy Euro oraz w połączeniach ze Strefy Euro do Polski (0,39 zł), opłata za wiadomości SMS i MMS (0,25 zł) wewnątrz Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski, a także opłata za transmisję danych w Strefie Euro (17,12 zł za 1 GB, rozliczane co 1 kB). Zmianie ulegają także dotychczasowe ustalenia regulaminów dotyczące roamingu w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze, a także zasady polityki FUP.

Promocja dla Wielkiej Brytanii

Jednocześnie od 5 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie obowiązywała oferta „Promocja dla Wielkiej Brytanii”. Dzięki niej stawki za połączenia w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze oraz połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą wyglądać następująco:

Minuta połączenia do Polski, wewnątrz Wielkiej Brytanii i Gibraltaru oraz do Strefy Euro – 0,39 zł

Minuta połączenia głosowego przychodzącego – 0,39 zł

SMS – 0,25 zł

MMS – 0,45 zł

Transmisja Danych (opłata za 1 GB, naliczanie co 1 kB) – 29 zł.

Operator poinformował również, że od 1 marca 2021 r. adresem do korespondencji Virgin Mobile Polska jest adres: Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, czyli taki sam, jak Play/P4.

Więcej szczegółów o zmianach w zamieszczonym poniżej dokumencie:

