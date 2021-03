T-Mobile rozdaje 10 darmowych GB na mecze reprezentacji. To kolejna promocja z cyklu Happy Fridays

Przed nami mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata z udziałem piłkarskiej reprezentacji Polski. Z tej okazji T-Mobile rozdaje w ramach kolejnej promocji z cyklu Happy Fridays darmowe paczki po 10 GB Internetu, z których mogą skorzystać wszyscy klienci indywidualni magentowego operatora.

Powodów do rozbudzenia drzemiących w każdym miłośniku piłki nożnej emocji jest co najmniej kilka. Eliminacje do Mundialu w Katarze są sprawdzianem dla nowego selekcjonera naszej piłkarskiej reprezentacji, Paulo Sousa. Szansę na debiut w kadrze otrzymało aż siedmiu zawodników, którzy na boisku mogą pozytywnie zaskoczyć widzów.

Co równie ważne, na boisku nie zabraknie także ambasadora T-Mobile, Roberta Lewandowskiego, który zajmuje miejsce drugiego najlepszego strzelca w historii Bundesligi. Napastnik pobił przy tym swój własny bramkowy rekord. W sezonie 2020-2021 udało mu się zdobyć aż 35 goli, czyli o jeden więcej niż rok wcześniej.

Zobacz: T-Mobile na wiosnę to nowe taryfy 5G, urządzenia w elastycznych ratach i podwojone gigabajty

Zobacz: W T-Mobile na kartę też skorzystasz z 5G

Najbliższe mecze zapowiadają się więc dla Biało-Czerwonych obiecująco. Po spotkaniu z Węgrami 25 marca tego roku, już trzy dni później, 28 marca, Polska zmierzy się z Andorą, a następnie – 31 marca – z Anglią. Jako sponsor reprezentacji, T-Mobile Polska trzyma mocno kciuki i zachęca wszystkich klientów do wspólnego kibicowania, udostępniając im bezpłatny pakiet internetowy o wielkości 10 GB.

Jak odebrać bonus?

Prezent czeka na klientów indywidualnych oferty abonamentowej, MIX oraz na kartę w aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 25 do 31 marca 2021 roku. Można go także odebrać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Aktywacja pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od jej zlecenia. Dodatkowe gigabajty można wykorzystać na terenie kraju, w ciągu 7 dni od ich uruchomienia w przypadku użytkowników usług MIX i na kartę oraz do końca okresu rozliczeniowego w abonamencie. Akcja promocyjna jest dostępna dla każdego tylko jeden raz.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w regulaminie dla abonentów oraz regulaminie dla użytkowników ofert MIX i na kartę.

Zobacz: Orange Flex: bonus 100 GB dla studentów na dłużej

Zobacz: Play na kartę i wielka loteria z pulą nagród o wartości miliona złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile