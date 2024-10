Vectra kusi szybkim Internetem i Netflixem bez opłat

Vectra wystartowała z nową kampanią promocyjną, w której oferuje szybki Internet światłowodowy z Netflixem w pakiecie – do końca roku bez opłat. Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych abonentów, którzy szukają elastycznych rozwiązań i chcą cieszyć się nielimitowaną rozrywką online.

Szybki Internet i Netflix bez opłat

W ramach promocji klienci, którzy zdecydują się na Internet światłowodowy z Planem Podstawowym Netflix na 23 miesiące, otrzymają dostęp do platformy streamingowej bez opłat do końca grudnia 2024 roku. Może to być doskonała okazja, aby nadrobić serialowe zaległości i poznać nowości Netflixa, takie jak drugi sezon "Dyplomatki", kontynuacja filmu "Platforma", drugi sezon "Squid Game" czy premierowe tytuły, takie jak "Napad", "Idź przodem, bracie" i "Planeta samotności".

Oferta obejmuje wszystkie prędkości Internetu, w tym łącze o szybkości do 1,2 Gb/s w komplecie z Wi-Fi 6, zapewniającym zwiększony zasięg sieci domowej. Jedynym kosztem, jaki klienci poniosą do końca roku, będzie opłata za użytkowanie modemu w wysokości 4,99 zł.

Dodatkowo TV za 0 zł i dekoder 4K

Wybrane oferty Internetu z Netflixem zawierają również pakiet telewizyjny Stalowy (48 kanałów) za 0 zł do końca roku. Klienci, którzy wybiorą Internet o prędkości 900 Mb/s lub 1,2 Gb/s, otrzymają dekoder Android TV Smart 4K BOX z preinstalowaną aplikacją Netflix.

Promocja dla wszystkich

Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni abonenci Vectra. Ci drudzy mogą dokupić Internet z Netflixem do swojego pakietu i cieszyć się nim bez opłat do końca roku. Operator przewidział również opcję dla osób, które chcą wypróbować sam Netflix – w tym przypadku pierwszy miesiąc abonamentu jest bezpłatny.

Szczegóły oferty i możliwość zakupu dostępne są na stronie internetowej vectra.pl, a także za pośrednictwem infolinii 601601 601 oraz w salonach Vectry.

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra