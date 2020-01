Unity Line wprowadza szybki Internet na dwóch promach do Szwecji

Na dwóch promach Unity Line, które pływają na trasie Świnoujście - Ystad, wkrótce będzie dostępny będzie szerokopasmowy Internet. Polski operator promowy wybrał rozwiązania firmy Nowhere Networks ze Szwecji.

Pasażerowie promów Unity Line mogli do tej pory korzystać z dostępu do Internetu udostępnianego za pomocą łączy satelitarnych o ograniczonej przepustowości, a korzystanie z sieci komórkowych było ograniczone do stref przybrzeżnych, gdzie można było złapać zasięg. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, operator promowy postanowił zaoferować im szybkie łącze internetowe na całej trasie Świnoujście - Ystad, mierzącej około 160 km.

Zobacz: Speedtest Global Index: Internet w Polsce a reszta świata

Zobacz: RFBenchmark podsumował 2019 rok. Triumfują Orange i T-Mobile

Na strategicznego dostawcę została wybrana firma Nowhere Networks ze Szwecji. Dzięki jej rozwiązaniom z szybkiego Internetu skorzystają pasażerowie dwóch promów - Polonii i Skanii.

- Oczekujemy na współpracę z Nowhere Networks jako strategicznym dostawcą bardzo ważnej dla naszych pasażerów usługi. Umowa zapewnia nam kompleksową obsługę, która obejmuje zarówno rozwiązanie komunikacyjne, jak i zarządzanie nim przez całą dobę, 365 dni w roku. Dostawca, polecany przez inne firmy przewozowe, który zajmie się wszystkim, począwszy od identyfikacji i negocjowania lokalizacji masztów, obsługi sprzętu, zarządzania projektem, itp. bardzo nam odpowiada.

- powiedział P-O Forsberg, zastępca dyrektora zarządzającego szwedzkiego oddziału Unity Line

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy dostarczyć Unity Line nasze rozwiązanie i cieszymy się, że możemy pomóc temu operatorowi promowemu zaoferować szybki Internet jego klientom, personelowi i systemom IT na statkach. Dzięki Unity Line wzmacniamy naszą pozycję lidera na rynku Morza Bałtyckiego i Europy Północnej. Dobrze i pewnie się czujemy w roli dostawcy szybkiego Internetu przez Morze Bałtyckie, w tym na całej trasie między Szwecją a Polską.

- powiedział Asbjörn Frydenlund, dyrektor generalny Nowhere Networks

Rozwiązanie techniczne, które zostanie wdrożone na promach Unity Line, polega na komunikacji radiowej z wbudowaną technologią śledzenia anteny Wireless Antenna Tracking. Jej zadaniem jest automatyczna komunikacja sygnału bezprzewodowego między statkiem i lądem w celu utrzymania stałej łączności.

Zobacz: Brexit a roaming UE - jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie na koszty usług

Zobacz: Netia Super Vector - szybki Internet po miedzi

Jak możemy przeczytać na stronie portalmorski.pl, inteligentna platforma trackera działająca w chmurze jest skalowalna do obsługi ponad 10 tysięcy statków, umożliwiając firmom żeglugowym, operatorom promów i firmom z sektora offshore kontrolę nad całymi flotami. Tracker jest kompatybilny z coraz większą liczbą urządzeń radiowych różnych firm obecnych na rynku, co oznacza, że Nowhere Networks może dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb i wymagań klientów.

Źródło zdjęć: unityline.pl

Źródło tekstu: PortalMorski.pl