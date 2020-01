Netia Super Vector - szybki Internet po miedzi

Netia rozpoczęła komercyjny pilotaż technologii Super Vector, dzięki której klienci operatora otrzymają dostęp do szybkiego Internetu z wykorzystaniem - na ostatnim odcinku - tradycyjnych kabli miedzianych.

Pod koniec 2018 roku Netia informowała, że znalazła sposób na dostarczenie szybkiego Internetu do lokalizacji, do których ciężko było doprowadzić światłowód. Usługa działała na bazie technologii G.fast w modelu FTTB (światłowód do budynku, a dalej kable miedziane). Dawało to możliwość uzyskania prędkości do 600 Mb/s.

Teraz Netia poszła o krok dalej. Technologia Super Vector, której komercyjny pilotaż właśnie się rozpoczął, wykorzystuje model FTTC - światłowód dociera do grupy budynków, a one same są podłączone do Internetu kablami miedzianymi. Potencjalne wdrożenie Super Vectora pozwoli operatorowi zwiększyć niskim kosztem na bazie posiadanej infrastruktury zakres usług w obszarach nieobjętych rozbudową do technologii GPON (FTTH) lub GigabitEthernet (ETTH/FTTB).

Jak podaje Netia, maksymalna prędkość ściągania danych (downlink), którą obiecuje dostawca tej technologii, to 300 Mb/s. Dla porównania technologia VDSL2 umożliwia transfer danych z maksymalną prędkością zbliżoną do 100 Mb/s, natomiast ADSL to maksymalnie 20 Mb/s.

Super Vector (inaczaj Vectoring) może być zastosowany na liniach miedzianych o długości do 300 metrów. Osiągniecie maksymalnej przepływności uzależnione jest od długości oraz jakości danej linii miedzianej. Przy gorszych parametrach można liczyć na 150-200 Mb/s.

Źródło tekstu: Netia