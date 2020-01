Brexit a roaming UE - jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie na koszty usług

Jeśli nic się po drodze nie zmieni, już 31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania oficjalnie przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Niesie to z sobą wiele pytań o to, w jaki sposób to wydarzenie wpłynie na wiele dotychczasowych regulacji, w tym naliczanie opłat w roamingu UE.

Od 2017 roku podróżując po krajach Unii Europejskiej oraz kilku innych państw Europy nie musimy się obawiać kosztów korzystania z naszego telefonu komórkowego. Za połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y płacimy na ogół tyle samo co w kraju, a gdy korzystamy z pakietów no limit, w ich ramach możemy korzystać także poza granicami Polski. Co prawda pakiet internetowy do wykorzystania w ramach roamingu UE jest mniejszy niż ten, którego używamy w kraju, ale wciąż mamy średnio po kilka gigabajtów danych do przesłania miesięcznie.

Jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej jeszcze przez kilka dni pozostaje Wielka Brytania. 23 czerwca 2016 roku odbyło się tam jednak ogólnokrajowe referendum, którego wyniki rozpoczęły działania zmierzające do wyjścia tego państwa z Unii. Tak zwany Brexit ma się stać faktem wraz z końcem stycznia 2020 roku.

Co się stanie po tym dniu z opłatami za korzystanie w Wielkiej Brytanii z usług telefonicznych w ramach roamingu? Jeśli wierzyć słowom rzecznika prasowego Orange Polska, do końca tego roku nic się nie zmieni. Nadal możemy rozmawiać, SMS-ować i MMS-ować zgodnie z zasadą RLAH - Roaming Like at Home (roaming jak w domu), a do przeglądania Internetu wykorzystać ten sam pakiet, którego możemy użyć w innych krajach UE.

- Pojawiły się pierwsze pytania do rzecznika o #roaming w Wielkiej Brytanii po #brexit. Informuję, że przynajmniej do końca tego roku nic się nie zmieni. Dzwonicie i korzystacie z netu jak dotychczas. Takie są regulacje prawne na teraz.

- napisał na Twitterze Wojciech Jabczyński

