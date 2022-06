TeleCube obniżył ceny rozmów dla nowych klientów

TeleCube z początkiem czerwca obniżył nowym klientom stawki za połączenia głosowe na polskie numery stacjonarne i komórkowe. Wcześniej operator VoIP wprowadził autorski system CRM.

Rozmowy od 4 groszy netto

Spółka Claude ICT Poland, operator telefonii VoIP TeleCube, uruchomił dla nowych klientów promocję „Tanie dzwonienie na polskie numery”. W jej ramach można korzystać z niższych stawek na połączenia z krajowymi numerami telefonicznymi. Wynoszą one:

4 grosze + VAT za minutę rozmowy z polskim numerem stacjonarnym,

za minutę rozmowy z polskim numerem stacjonarnym, 9 groszy netto + VAT za minutę rozmowy z polskim numerem komórkowym.

Promocja obejmie firmy, które w dniach od 1 czerwca do 31 lipca 2022 roku zarejestrują się na okres testowy dowolnego pakietu usługi wirtualna centrala TeleCube. Z okresu próbnego można korzystać przez 14 dni, a po jego zakończeniu rozpocząć współpracę z TeleCube w opcji prepaid lub postpaid. Niższe stawki za połączenia obowiązują przez cały okres nieprzerwanego korzystania przez uczestnika promocji z wybranego do testów pakietu wirtualnej centrali. Więcej informacji o wirtualnej centrali i warunkach promocji można znaleźć pod tym adresem.

Autorski system TeleCube CRM

W połowie maja 2022 roku TeleCube zaprezentował swój najnowszy produkt o nazwie TeleCube CRM. Jest to system do zarządzania relacjami z klientami, przeznaczony przede wszystkim do wspierania i ułatwiania pracy osobom obsługującym oraz kierującym firmową infolinią. Przy użyciu TeleCube CRM można agregować informacje o klientach, w tym historię kontaktu z nimi. Odbywa się to najczęściej automatycznie, a wyselekcjonowanie konkretnych danych czy zdarzeń związanych z określonym klientem jest proste i wymaga niewielkiego nakładu czasu, dzięki zastosowanym filtrom oraz wyszukiwarce.

TeleCube CRM oferuje wiele opcji, wśród których znaleźć można:

dialer , czyli wewnętrzną aplikację służącą do realizacji połączeń telefonicznych i przesyłania SMS-ów,

, czyli wewnętrzną aplikację służącą do realizacji połączeń telefonicznych i przesyłania SMS-ów, Kartę Klienta z informacjami o konkretnych klientach, którą można opracować (i edytować w dowolnej chwili) dla osób prywatnych oraz firm i jej pracowników,

z informacjami o konkretnych klientach, którą można opracować (i edytować w dowolnej chwili) dla osób prywatnych oraz firm i jej pracowników, historię kontaktu , zawierającą między innymi połączenia telefoniczne (np. kto dzwonił, kto odebrał, ile trwała rozmowa, które połączenia nie zostały odebrane), SMS-y, efaxy oraz nagrane rozmowy,

, zawierającą między innymi połączenia telefoniczne (np. kto dzwonił, kto odebrał, ile trwała rozmowa, które połączenia nie zostały odebrane), SMS-y, efaxy oraz nagrane rozmowy, notatki i tagi, które można wprowadzić w wybranych zdarzeniach.

TeleCube CRM funkcjonuje w połączeniu z wirtualną centralą TeleCube. Dokupując TeleCube CRM do e-centrali zapłacimy dodatkowo 29 zł + 23% VAT za 1 użytkownika CRM miesięcznie. Dodatkowe informacje o systemie i jego możliwościach, w tym integracji z wirtualną centralą i telefonią TeleCube, można znaleźć na stronie ccrm.pl.

