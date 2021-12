T-Mobile: odbierz 15% rabatu na jeden z 400 produktów w akcji Happy Fridays

W kolejnej odsłonie akcji Happy Fridays klienci indywidualni T-Mobile mogą odebrać 15-procentowy rabat na produkty marki Tefal i wybrać spośród ponad 400 urządzeń i akcesoriów domowych oraz kuchennych.

Jak co czwartek T-Mobile ujawnia szczegóły zbliżającej się w weekend okazji Happy Fridays. Tydzień temu była to zniżka nawet 40% na sprzęt z grupy TelForceOne. Od jutra również dostępny będzie rabat – 15% na produkty marki Tefal. Zniżka jest o wiele mniejsza, ale sprzęt należy też do innej kategorii – małego AGD, a także akcesoriów domowych oraz kuchennych. W sumie do wyboru będzie aż 400 produktów w niższych cenach.

Operator sugeruje, że taki sprzęt może być dobrym prezentem pod choinkę.

Jeśli wśród Twoich bliskich są fani programów kulinarnych, poszukiwacze domowych gadżetów lub osoby po prostu lubiące porządek w domu, to z pewnością znajdziesz dla nich odpowiedni podarunek w ramach naszej kolejnej akcji „Happy Fridays”

– zachwala T-Mobile.

Jak odebrać bonus Happy Fridays?

Bonus uprawniający do 15-procentowego rabatu na wybrane produkty marki Tefal klienci T-Mobile mogą odebrać od 10 do 14 grudnia w aplikacji „Mój T Mobile” lub wysyłając SMS o treści „HF” na numer 80800.

Po zalogowaniu w aplikacji – lub kliknięciu w link z SMS-a – użytkownik zostanie przekierowany na stronę, gdzie może zrealizować kod rabatowy. Będzie mógł z niego skorzystać także w sklepie stacjonarnym.

Realizacja zamówienia złożonego online zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych, a na terenie Polski obowiązuje też darmowa dostawa. Maksymalna wartość zakupów może wynosić 3000 zł. Rabatem nie są objęte produkty z akcji „Tefal Prezentownik Świąteczny” oraz promocje z produktami za 1 zł.

Zniżkę można wykorzystać aż do 21 grudnia, czyli idealnie przed świętami i sprawić miły prezent pod choinkę bliskiej osobie.

Z promocji mogą skorzystać zarówno indywidualni klienci abonamentowi (Rodzina, T, T DATA), jak i użytkownicy usług na kartę (GO!, Frii, Hot lub Happy) i MIX (Frii Mix).

