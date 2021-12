T-Mobile ma nowe promocje w Heyah na kartę i Tu Biedronka

T-Mobile przygotował nowe promocje dla użytkowników oferty Heyah na kartę. To możliwość przedłużenia ważności konta o 365 dni oraz 10 GB dla nowych użytkowników aplikacji Moja Heyah. Z kolei klienci sieci Tu Biedronka mogą aktywować nowe pakiety.

Przedłużenie konta w Heyah nawet o 365 dni

Jesienno-zimowa aura za oknami zachęca do wyjazdów za granicę, najlepiej w ciepłe miejsca. Dla tych, którzy planują wyjazd na dłuższy okres, T-Mobile przygotował dla użytkowników Heyah na kartę specjalną ofertę przedłużenia ważności konta do 365 dni, z której mogą skorzystać użytkownicy Heyah z taryfą Dniówka. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie będę korzystać z konta przez dłuższy czas, ale chcą zachować swój numer oraz dostępne usługi. Użytkownicy, którzy zdecydują się na doładowanie w wysokości minimum 20 zł i aktywują nową ofertę, automatycznie przedłużą ważność swojego konta do maksymalnie 365 dni. Aktywacji można dokonać:

w aplikacji Moja Heyah w zakładce Usługi dodatkowe ,

w zakładce , kodem USSD *160*70# ,

, SMS-em o treści start365 na numer 8061.

Usługa jest jednorazowa i nie można jej dezaktywować. Szczegóły promocji w regulaminie.

10 GB w aplikacji Moja Heyah

Dla użytkowników Heyah magentowy operator przygotował dodatkową promocję – jeśli ściągną oni aplikację Moja Heyah i zalogują się do niej w terminie od 2 do 31 grudnia 2021 roku, otrzymają 10 GB do wykorzystania przez 7 dni. Szczegóły w regulaminie.

Język ukraiński w Moja Heyah

Klienci Heyah, posługujący się telefonem z systemem Android, w aplikacji Moja Heyah mogą korzystać z języka ukraińskiego (obok polskiego i angielskiego). Wkrótce taką możliwość będą mieć również posiadacze smartfonów z iOS.

Nowe pakiety w Tu Biedronka

Klienci oferty Tu Biedronka mogą teraz aktywować nowe pakiet – zarówno na rozmowy telefoniczne, SMS-y, jak i dodatkowe gigabajty transferu. W przypadku rozmów usługa jest dostępna zarówno w wariancie jednorazowym, jak i cyklicznym. I tak – klienci, którzy zasilą konto kwotą 5 zł, będą mogli liczyć na bonusowe 100 minut i 100 SMS-ów. Z kolei ci, którzy zdecydują się na doładowanie w cenie 10 zł, dostaną w prezencie 200 minut i 200 SMS-ów, a dla kwoty 20 zł będzie to już 500 minut, 500 SMS-ów i dodatkowe 2 GB do wykorzystania. Szczegóły w tabeli poniżej.

Usługa Aktywacja Status Dezaktywacja Krótki kod SMS Krótki kod SMS Krótki kod SMS pakiety jednorazowe 100 minut i 100 SMS-ów za 5 zł *165*10# START na nr 80763 *165*11# STATUS na nr 80763 *165*16# STOP na nr 80763 200 minut i 200 SMS-ów za 10 zł *165*12# START na nr 80764 *165*13# STATUS na nr 80764 *165*17# STOP na nr 80764 500 minut i 500 SMS-ów + 2 GB za 20 zł *165*14# START na nr 80765 *165*15# STATUS na nr 80765 *165*18# STOP na nr 80765 pakiety cykliczne 100 minut i 100 SMS-ów za 5 zł *165*1# START na nr 80760 *165*3# STATUS na nr 80760 *165*2# STOP na nr 80760 200 minut i 200 SMS-ów za 10 zł *165*4# START na nr 80761 *165*6# STATUS na nr 80761 *165*5# STOP na nr 80761 500 minut i 500 SMS-ów + 2 GB za 20 zł *165*7# START na nr 80762 *165*9# STATUS na nr 80762 *165*8# STOP na nr 80762



Dodatkowo klienci Tu Biedronka mogą skorzystać z dwóch jednorazowych pakietów internetowych: 1 GB za 5 zł i 3 GB za 10 zł.

Usługa Aktywacja Status Krótki kod SMS Krótki kod SMS 1 GB za 5 zł *165*20# 1 na nr 80766 *165*40# STATUS na nr 80766 3 GB za 10 zł *165*30# 3 na nr 80766 *165*40# STATUS na nr 80766



Więcej informacji o nowych ofertach promocyjnych w Tu Biedronka można znaleźć w regulaminie.

