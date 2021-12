Klienci T-Mobile bez Internetu. Co się stało?

2 grudnia klienci T-Mobile przez wiele godzin mieli problem z połaczeniami telefonicznymi oraz korzystaniem z Internetu. Magentowy operator potwierdził, czym to było spowodowane.

Wczoraj, 2 grudnia 2021 roku, mniej więcej od godziny 11:30, gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń na problemy w sieci T-Mobile. Przez kolejne godziny klienci magentowego operatora mieli trudności z dodzwonieniem się gdziekolwiek oraz z korzystaniem z Internetu, również za pomocą łączy stacjonarnych. Co istotne, liczba zgłoszeń w serwisie downdetector.pl wciąż nie wróciła trwale do poziomu sprzed awarii.

Już podczas awarii pojawiały się nieoficjalne informacje o tym, co spowodowało tak długotrwałą awarię, a teraz oficjalnie potwierdził to T-Mobile Polska. Wczorajsza awaria była efektem ataku DDoS. Jak informują Magentowi, był to największy tego typu atak na operatora sieci mobilnej w Polsce.

Dzięki szybkiej reakcji naszych zespołów bezpieczeństwa i nadzoru sieci udało się zapobiec zablokowaniu sieci, a działanie krytycznych systemów firmy nie było w żaden sposób zagrożone. Pomimo odparcia zagrożenia nie udało się uniknąć utrudnień w korzystaniu z usług transmisji danych przez część klientów za co serdecznie przepraszamy. Działania podjęte przez nasze zespoły pomogły ustabilizować pracę sieci, jednak mamy świadomość, że pojedynczy klienci mogą nadal odczuwać utrudnienia. Przeprowadzony atak i jego skutki są poddawane wewnętrznej analizie oraz zostały zgłoszone do odpowiednich instytucji nadzoru rynku.

– napisał T-Mobile w komunikacie

