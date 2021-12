T-Mobile rozdaje nielimitowany Internet na święta

T-Mobile przygotował ekstra prezent dla swoich klientów indywidualnych i biznesowych. Od 1 grudnia mogą oni włączyć na dwa tygodnie nielimitowany Internet zupełnie za darmo.

Hasło sieci T-Mobile „Life is for sharing” doskonale oddaje to, co w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest najważniejsze. To czas spędzany w gronie osób bliskich naszemu sercu. Być może ze względów bezpieczeństwa nie uda nam się odwiedzić całej rodziny, ale nie zmienia to faktu, że możemy być z nimi także wirtualnie – poprzez telefon czy komunikatory internetowe. Dzięki nielimitowanemu internetowi od magentowego operatora będzie to możliwe przez długie godzinny wirtualnych spotkań w świątecznym klimacie.

Nielimitowane święta – jak skorzystać?

T-Mobile już po raz trzeci oferuje nielimitowane święta. W zeszłorocznej edycji ze świątecznego prezentu skorzystało prawie 700 tysięcy klientów magentowego operatora.

Aby w tym roku również cieszyć się nielimitowanym dostępem do Internetu przez 2 tygodnie, wystarczy aktywować usługę w aplikacji Mój T-Mobile. Można to zrobić od 1 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku do końca dnia. Aktywacja nastąpi w ciągu 72 godzin od przyjęcia zlecenia, a z darmowego nielimitowanego Internetu będzie można korzystać na terenie Polski przez 14 dni, licząc od jego udostępnienia.

Z promocji mogą skorzystać zarówno indywidualni klienci abonamentowi (Rodzina, T, T DATA), jak i użytkownicy usług na kartę (GO!, Internet na kartę Blueconnect) i MIX (Frii Mix). Oferta jest również skierowana do klientów biznesowych (Magenta Biznes Internet, Jump proFirma lub DATA JUMP). Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie dla klientów abonamentowych oraz regulaminie dla użytkowników ofert MIX oraz na kartę.

