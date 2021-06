T-Mobile: nowe smartfony i tablety 5G

T-Mobile chwali się, że ma „największą sieć 5G w Polsce” i donosi o rosnącej liczbie urządzeń obsługujących tę technologię nowej generacji. W ostatnim czasie u Magentowych pojawiły są nowe smartfony i tablety 5G największych producentów, takich jak Apple, Xiaomi, OPPO, Motorola czy Realme.

Jak przekonuje T-Mobile, klienci tej sieci coraz częściej kupują urządzenia obsługujące technologię piątej generacji. Jest to oczywiście efekt tego, że właśnie taki sprzęt coraz częściej trafia na nasz rynek. Producenci telefonów stale dodają nowe modele do swojej oferty, a technologia 5G coraz częściej dostępna jest w urządzeniach ze średniej półki cenowej, co tylko przyczynia się do wzrostu jej popularności.

Zgodnie z danymi z maja już co trzeci telefon sprzedawany w sieci T-Mobile to urządzenie obsługujące 5G. Obecnie w ofercie T-Mobile jest dostępnych aż 38 smartfonów, 2 tablety oraz 2 routery w technologii 5G.

Nowe smartfony 5G w T-Mobile:

Nowe tablety 5G w T-Mobile:

Apple iPad 11 Pro (3 generacji)

(3 generacji) Apple iPad 12.9 Pro (5 generacji)

T-Mobile podawał niedawno zestawienie producentów smartfonów 5G, cieszących się największym zainteresowaniem w ofercie: są to Apple, Samsung i Xiaomi. Marki te zdominowały ostatnie rankingi sprzedaży operatora do maja włącznie.

Pełna lista urządzeń dostępna jest na stronie https://www.t-mobile.pl/5g.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: T-Mobile